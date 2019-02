Prešovské opatrovateľky upozorňujú na problémy pri práci v zahraničí

Opatrovateľky majú na sociálnej sieti vytvorených niekoľko skupín, kde si vymieňajú svoje skúsenosti.

Prešov 14. februára (TASR) - Tri opatrovateľky z východného Slovenska, ktoré pracujú v rôznych európskych krajinách, vo štvrtok kritizovali postup sprostredkovateľských agentúr pri zabezpečovaní práce v zahraničí. Ako povedali na tlačovej konferencii, chcú sa obrátiť listom na premiéra SR Petra Pellegriniho (Smer-SD), ako aj na rezorty vnútra a práce, sociálnych vecí a rodiny.



Upozorňujú na poplatky, ktoré platia opatrovateľky agentúre na Slovensku i v Rakúsku. Rovnako musia podľa ich slov využívať prepravu, ktorú im zabezpečí agentúra na Slovensku.



"Zmluvy podpisujú preto, lebo sú bez príjmu. Žijú v regiónoch, kde si nenájdu prácu. Ženy ich podpisujú bežne na kolene v aute, pretože slovenská strana odmieta dať zmluvy dopredu, aby ste si ich preštudovali. Vyslovene sú agentúry, ktoré to odmietajú," uviedla opatrovateľka Mária Gemzová, ktorej sa podarilo zamestnať sa v Rakúsku priamo po dohode s rodinou.



Chcú podľa jej slov dosiahnuť zmenu legislatívy, keďže ženy často podpisujú jednostranne nevýhodné zmluvy. Pomôcť by podľa nej mohlo udeľovanie licencie v prípade sprostredkovateľov.



Opatrovateľky majú na sociálnej sieti vytvorených niekoľko skupín, kde si vymieňajú svoje skúsenosti. Podľa Alice Kiššovej z Čiernej nad Tisou často upozorňujú i na problémy so sprostredkovateľskými agentúrami.



"Zneužívajú najmä začiatočníčky, ktoré nemajú skúsenosti, keď idú cez slovenskú sprostredkovateľskú agentúru, ešte k tomu 'viazanou' dopravou. Mali by dostať zmluvy, ktoré majú podpísať aspoň dva - tri dni vopred, aby vedeli, do čoho idú. Ani neviete, čo podpisujete, zavádzajú, povedia vám, že dostaneš rodinu, ale musíš s nami cestovať, čiže tá 'viazaná' doprava. V Rakúsku ich vyložia, a až vtedy ženy prídu na to, že sú 'dohadzované' rakúskej agentúre,“ povedala Kiššová.



V prípade, že odmietnu pracovať v danej rodine, hrozia im podľa Kiššovej pokuty v tisícoch eur. "Zmluvy by mali obsahovať aj pokuty voči sprostredkovateľom, keď nepravdivo opíšu klienta, ktorého má opatrovateľka opatrovať, alebo tam má byť uvedená napríklad skúšobná doba," zdôraznila Kiššová.



Podľa právnika Jána Michňáka z občianskeho združenia Právna pomoc poškodeným sa ženy, čo sa týka nevýhodných zmlúv, môžu obrátiť na súd.



Opatrovateľky tiež poukazujú na zlé podmienky pri preprave, akými sú únava vodičov, absencia druhého vodiča či stav vozidiel. Právny zástupca príbuzných ôsmich obetí opatrovateliek, ktoré zahynuli pri dopravnej nehode pri Nitrici v okrese Prievidza v októbri 2017, povedal, že odvtedy sa nič nezmenilo a riešia ďalšie podobné prípady. Rodinám opatrovateliek, ktoré zahynuli, boli podľa neho vyplatené len čiastočné náklady spojené s pohrebom.



"V niektorých prípadoch je to len 50 percent. Likvidačným zástupcom, ktorý je na Slovensku, nám bolo oznámené, že nemajetková alebo citová ujma nie je v kompetencii povinného zmluvného poistenia, čiže nemôžeme si ju žiadať. Pôjde odvolanie voči ich rozhodnutiu a budeme pripravovať návrh žaloby na to, aby nemajetková ujma bola klientom vyplatená," povedal Michňák.



Podľa hovorcu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR Michala Stušku sa téme opatrovateliek venujú dlhodobo. S rôznymi skupinami, ktoré ich zastrešujú v zahraničí i na Slovensku, absolvovali niekoľko rokovaní. Keďže podľa jeho slov ide opatrovateľky – živnostníčky, nepatrí to do ich rezortu.



"Zákon o službách zamestnanosti upravuje povinnosti sprostredkovateľa zamestnania za úhradu, respektíve nejaký poplatok. Čiže ide o sprostredkovanie zamestnania na základe pracovnoprávneho vzťahu a nie sprostredkovanie živnosti," vysvetlil Stuška s tým, že zákon o živnostenskom podnikaní je v kompetencii ministerstva vnútra.



"Ak chcú opatrovateľky upraviť v slovenskej legislatíve čokoľvek, napríklad práva a povinnosti sprostredkovateľov a podobne vo vzťahu k živnostníkom alebo živnostníčkam, tak je potrebné komunikovať s Ministerstvom vnútra SR. Ak sú však živnosti založené v zahraničí, tak toto, bohužiaľ, nemôže vyriešiť legislatíva SR," skonštatoval Stuška.



Ako doplnil, na webstránke rezortu práce sú zverejnené informácie pre opatrovateľky, ktoré vypracovali zástupkyne Hospodárskej komory, skupina Personenbetreuung vo Viedni (WKO Wien) v spolupráci s MPSVaR SR. Sú určené pre tých, ktorí opatrujú alebo plánujú opatrovať seniorov v Rakúsku na základe rakúskej živnosti.