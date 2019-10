Presun OP Výskum a inovácie je komplikovaným riešením, tvrdí Lubyová

Bratislava 21. októbra (TASR)- Presun operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) z rezortu školstva na ministerstvo dopravy a výstavby je komplikovaným riešením. V pondelok to uviedla šéfka rezortu školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).



"Je to účtovné riešenie, ktoré by spojením nejakých čísel, pokiaľ to Európska komisia schváli, možno zabránilo dekomitmentu. Treba však povedať, že nejde o vrátenie prostriedkov do EÚ," povedala Lubyová. Podľa nej je to o tom, že sa možno nepodarí načerpať až toľko, koľko sme chceli. "Myslíme si, že by bolo dobré sily sústrediť na posilnenie existujúcich štruktúr v rámci nášho operačného programu a odbyrokratizovať ho, pretože tam máme veľmi veľa úrovni rozhodovania mimo nášho ministerstva, ktoré v roku 2019 toto čerpanie výrazne skomplikovalo," povedala Lubyová.



Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) pre TASR skonštatoval, že Slovensku skutočne hrozí, že príde podľa výpočtov ministerstva financií a Európskej komisie takmer o 100 miliónov eur z OP VaI. "Preto ministerstvo financií navrhlo síce jednoduchú, ale jedinú možnú procedúru, a to zlúčenie operačných programov Integrovaná infraštruktúra a VaI. Tým by sa docielilo, že Slovensko takmer 100 miliónov eur nebude vracať do Bruselu," podotkol Raši. Aj po zlúčení operačných programov podľa jeho slov financie určené na vedu a výskum ostanú pre slovenských vedcov, inovátorov či univerzity.



Lubyová poznamenala, že eurofondové projekty majú dlhý cyklus. "Musí sa to vyhlásiť, vyhodnotiť, zazmluvniť a až potom čerpať a certifikovať. Preto to má Európska komisia nastavené na obdobie štyroch rokov," povedala šéfka rezortu školstva s tým, že dôsledky čerpania sa ukazujú vždy dozadu za predošlé tri roky. Potvrdila, že výsledky práce rezortu školstva pod jej vedením sa ukážu až za dva – tri roky. "Ja som optimistická a dúfam, že čerpanie sa nám už zlepší," povedala Lubyová. Zároveň pripomenula, že zo sumy 2,1 miliardy eur je už vyhlásených, zazmluvnených alebo čerpaných v rámci projektov na vedu a výskum 95 percent.