Prevádzka ambulantných pohotovostí je zabezpečená na 82 percent

Bratislavský kraj:



Bratislava pre okresy Bratislava I., Bratislava II. a Bratislava III. pre dospelých

Bratislava pre okresy Bratislava IV. a Bratislava V. pre dospelých

Bratislava pre okresy Bratislava I., Bratislava II., Bratislava III., Bratislava IV., Bratislava V. a okres Senec pre deti a dorast

Malacky pre dospelých

Pezinok pre dospelých

Pezinok pre deti a dorast





Košický kraj:



Košice okolie pre Košice okolie pre deti a dorast

Košice okolie pre Košice okolie pre dospelých

Košice pre Košice I, II, III, IV pre deti a dorast

Košice pre Košice I, II, III, IV pre dospelých

Kráľovský Chlmec pre deti a dorast

Kráľovský Chlmec pre dospelých

Michalovce pre deti a dorast

Michalovce pre dospelých

Moldava nad Bodvou pre deti a dorast

Rožňava pre deti a dorast

Rožňava pre dospelých

Spišská Nová Ves pre deti a dorast

Spišská Nová Ves pre dospelých



Banskobystrický kraj:



Banská Bystrica pre deti a dorast

Banská Bystrica pre dospelých

Banská Štiavnica pre dospelých

Brezno pre deti a dorast

Brezno pre dospelých

Revúca pre dospelých

Rimavská Sobota pre deti a dorast

Rimavská Sobota pre dospelých

Veľký Krtíš pre dospelých

Zvolen pre deti a dorast

Zvolen pre dospelých

Žiar nad Hronom pre deti a dorast

Žiar nad Hronom pre dospelých



Nitriansky kraj:



Komárno pre deti a dorast

Komárno pre dospelých

Levice pre deti a dorast

Levice pre dospelých

Nitra pre deti a dorast

Nitra pre dospelých

Nové Zámky pre deti a dorast

Šaľa pre deti a dorast

Šaľa pre dospelých

Topoľčany pre deti a dorast



Prešovský kraj:



Bardejov pre deti a dorast

Bardejov pre dospelých

Humenné pre deti a dorast

Humenné pre dospelých

Kežmarok pre deti a dorast

Kežmarok pre dospelých

Levoča pre deti a dorast

Levoča pre dospelých

Poprad pre deti a dorast

Poprad pre dospelých

Prešov pre deti a dorast

Prešov pre dospelých

Sabinov pre deti a dorast

Sabinov pre dospelých

Snina pre deti a dorast

Snina pre dospelých

Stará Ľubovňa pre deti a dorast

Stará Ľubovňa pre dospelých

Svidník pre deti a dorast

Svidník pre dospelých

Vranov nad Topľou pre deti a dorast

Vranov nad Topľou pre dospelých



Trenčiansky kraj:



Bánovce nad Bebravou pre dospelých

Ilava pre dospelých

Myjava pre deti a dorast

Myjava pre dospelých

Nové Mesto nad Váhom pre deti a dorast

Nové Mesto nad Váhom pre dospelých

Partizánske pre deti a dorast

Partizánske pre dospelých

Považská Bystrica pre deti a dorast

Považská Bystrica pre dospelých

Prievidza pre deti a dorast

Prievidza pre dospelých

Púchov pre deti a dorast

Púchov pre dospelých

Trenčín pre deti a dorast

Trenčín pre dospelých



Trnavský kraj:



Dunajská Streda pre deti a dorast

Dunajská Streda pre dospelých

Galanta pre deti a dorast

Galanta pre dospelých

Hlohovec pre dospelých

Piešťany pre deti a dorast

Piešťany pre dospelých

Senica pre deti a dorast

Senica pre dospelých

Skalica pre deti a dorast

Skalica pre dospelých

Trnava pre deti a dorast

Trnava pre dospelých



Žilinský kraj:



Bytča pre dospelých

Čadca pre deti a dorast

Čadca pre dospelých

Dolný Kubín pre deti a dorast

Dolný Kubín pre dospelých

Kysucké Nové Mesto pre dospelých

Liptovský Mikuláš pre deti a dorast

Liptovský Mikuláš pre dospelých

Martin pre dospelých

Martin pre deti a dorast

Námestovo pre deti a dorast

Námestovo pre dospelých

Ružomberok pre deti a dorast

Ružomberok pre dospelých

Trstená pre deti a dorast

Trstená pre dospelých

Žilina pre deti a dorast

Žilina pre dospelých

Bratislava 26. júna (TASR) - Prevádzka ambulantných pohotovostí je od júla, kedy majú fungovať po novom, aktuálne zabezpečená na necelých 82 percent siete. Vyplýva to z doterajšieho počtu organizátorov ambulantných pohotovostných služieb (APS), ktorí si od ministerstva zdravotníctva prevzali povolenia a poverenia na ich prevádzkovanie.povedala v utorok hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.Ministerstvo ubezpečuje, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti zostane zachovaná.doplnila Eliášová.Systém fungovania lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) sa mení od júla. Po novom pôjde o Ambulantnú pohotovostnú službu (APS). Zmeny v jej fungovaní boli podľa rezortu nevyhnutné, dlhodobo ich žiadali aj lekári. Celkovo má byť 75 ambulantných pohotovostí pre dospelých a 61 ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v pevnej sieti. V prvom kole výberového konania na organizátorov sa ich podarilo vybrať pre 40 percent siete, do konca júla trvá druhé kolo. Dovtedy niektorých organizátorov ministerstvo prevádzkovaním bodov poverilo.Pevná sieť bude cez pracovný týždeň fungovať od 14.00 h do 22.00 h, v súčasnosti je LSPP otvorená do rána. Doplnková sieť bude dobrovoľná s možnosťou kratšej prevádzky. Ministerstvo zverejní cez týždeň mapu, aby bolo jasné, kde presne sa body nachádzajú.uzavrela Eliášová.Zoznam bodov, pre ktoré si organizátori prevzali povolenia a poverenia.