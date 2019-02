Preventívne prehliadky by sa nemali ignorovať, aj keď sa cítite zdraví

Najčastejšími príčinami úmrtí na Slovensku sú srdcovo-cievne a nádorové ochorenia. Tie v počiatočných štádiách ťažko zbadať. Necítime bolesť a nevidíme nijaké príznaky.

Bratislava 18. februára (TASR) – Preventívnu prehliadku by ľudia nemali ignorovať, a to ani v prípade, že sa cítia zdraví. Každoročne ju absolvuje len jeden z troch dospelých Slovákov. Poukazujú na to dáta Inštitútu zdravotnej politiky (IZP), ktoré inštitút zverejnil na sociálnej sieti.



Na preventívnu prehliadku možno zájsť k svojmu všeobecnému lekárovi. "Máte na ňu nárok raz za dva roky. Ak ste darcom krvi, orgánov alebo tkanív, tak ju môžete absolvovať každý rok. Lekár zhodnotí zdravotné riziká vyplývajúce z vašej rodinnej anamnézy, vášho životného štýlu, skontroluje stav očkovania a nasleduje komplexné vyšetrenie vášho tela," informuje IZP.



Najčastejšími príčinami úmrtí na Slovensku sú srdcovo-cievne a nádorové ochorenia. Tie v počiatočných štádiách ťažko zbadať. "Necítime bolesť a nevidíme nijaké príznaky. Práve v tomto štádiu je však najlepšie začať s liečbou a aj to je jedným z dôvodov, prečo by sme nemali preventívne prehliadky ignorovať," zdôrazňujú odborníci. V rámci prehliadky sa robia aj odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia. Čerstvo plnoletí poistenci a poistenci nad 40 rokov absolvujú aj vyšetrenie krvných tukov - cholesterolu a triacylglycerolov.



Ako IZP dodáva, niekedy nie je ľahké nájsť si na preventívnu prehliadku čas, ale práve ten môže priniesť niekoľko ďalších zdravých rokov života.