Prevzatím vysvedčení sa dnes začínajú žiakom letné prázdniny

Školáci sa do škôl opäť vrátia v pondelok 2. septembra.

Bratislava 28. júna (TASR) – Školské brány sa pre viac ako 631.000 žiakov v školskom roku 2018/2019 otvoria naposledy v piatok. Od pondelka 1. júla sa pre takmer 473.900 žiakov základných a 157.000 žiakov stredných škôl začínajú letné prázdniny. Od vzdelávania si počas dvojmesačnej letnej prestávky oddýchne aj takmer 51.500 učiteľov.



Do škôl sa opäť vrátia v pondelok 2. septembra. "Prvýkrát si domov ponesie svoje vysvedčenie aj 57.000 prváčikov, ktorí v tomto školskom roku začali plniť povinnú školskú dochádzku," priblížilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Najviac vysvedčení v piatok rozdajú v základných školách na Tajovského ulici v Senci, a to pre 1206 žiakov, ale aj na Školskej ulici v Stupave (1191 žiakov) a na Kláštornej ulici v Šamoríne (1091 žiakov). Ide o najväčšie základné školy na Slovensku, čo sa týka počtu žiakov.



"Okrem žiakov navštevujúcich základné a stredné školy na území SR sme evidovali aj 12.330 žiakov, ktorí si v tomto školskom roku plnili povinnú školskú dochádzku v zahraničí," uviedol rezort školstva. Napríklad v roku 2011 si povinnú školskú dochádzku v zahraničí plnilo 4159 detí. "V tomto školskom roku sme mali zároveň aj 579 žiakov, ktorí boli taktiež oslobodení od povinnosti dochádzať do školy, keďže sa vzdelávali v domácom prostredí," doplnilo ministerstvo školstva.



Materské školy v tomto školskom roku navštevovalo okolo 164.000 detí. "V akademickom roku 2018/19 študovalo na 17 univerzitách tretieho veku, ktoré sú členmi Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku, 7934 študentov starších ako 45 rokov," poznamenalo pre TASR ministerstvo školstva. Oproti školskému roku 2017/18 ide o nárast, vtedy ich bolo 7858.



Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) odovzdá vysvedčenia na Strednej zdravotníckej škole v Trnave na Daxnerovej ulici. Odovzdaním vysvedčení študentom tejto školy symbolicky ukončí školský rok 2018/19.