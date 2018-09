Prezident SR odletel do USA, vystúpi na Valnom zhromaždení OSN

Súčasťou delegácie prezidenta sú aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí M. Lajčák, minister životného prostredia L. Sólymos a štátny tajomník ministerstva zdravotníctva S. Špánik.

Bratislava 24. septembra (TASR) - Prezident Andrej Kiska odcestoval v pondelok do New Yorku, kde sa zúčastní 73. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov (VZ OSN). V rámci programu vystúpi vo všeobecnej rozprave, absolvuje rokovania s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom a ďalšími partnermi.



"Súčasťou sprievodného programu bude vystúpenie na podujatí „Forbes 100 + 100 Years of Innovation" a stretnutia so zástupcami významných slovenských, českých a amerických firiem. Pracovná cesta prezidenta SR bude pokračovať v Chicagu, kde navštívi Chicagskú univerzitu, Benediktínsku univerzitu a stretne sa s krajanmi. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky položí prezident veniec k pamätníku T. G. Masaryka," informovala prezidentská kancelária.



Súčasťou delegácie prezidenta sú aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, minister životného prostredia László Sólymos a štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik. Na pracovnej ceste hlavu štátu sprevádza aj skupina slovenských podnikateľov.



Lajčák odcestoval do New Yorku už v sobotu 22. septembra. Šéf slovenskej diplomacie vystúpi v rámci Valného zhromaždenia OSN na celom rade podujatí so zameraním na budovanie mieru, prevenciu konfliktov, mediáciu, trvalo udržateľný rozvoj a jeho financovanie, životné prostredie, ako aj na ďalšie aktuálne zahranično-politické otázky.



"Zároveň absolvuje viaceré bilaterálne rokovania so svojimi partnermi, významnými regionálnymi hráčmi a najvyššími predstaviteľmi OSN. Stretne sa tiež s predstaviteľmi americkej židovskej obce a s prezidentom Kresťanskej misie pre komunitu OSN," doplnil tlačový odbor rezortu. V rámci programu v USA sa zúčastní aj konferencie o aktuálnom dianí v strednej Európe či navštívi krajanskú komunitu v rámci jej tradičného festivalu v New Jersey.



Šéf envirorezortu Sólymos sa okrem všeobecnej rozpravy VZ OSN zúčastní aj konferencie o trvaloudržateľnej ekonomike či problematike znečistenia plastami, priblížil jeho hovorca Tomáš Ferenčák. Slovensko bude reprezentovať aj na odovzdávaní cien Champions of the Earth 2018, udeľujú sa v rámci programu OSN pre životné prostredie.



Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Stanislav Špánik sa zúčastní plenárnych zasadnutí na vysokej úrovni k tuberkulóze a neprenosným ochoreniam, rovnako panelovej diskusie k tuberkulóze, priblížila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Slovenské ministerstvo zdravotníctva tiež prvýkrát v spolupráci s rezortom diplomacie, Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) organizuje sprievodné podujatie Valného zhromaždenia OSN k problematike HIV, tuberkulózy a vírusovej hepatitídy. Na okraj zasadnutia sa uskutoční aj oficiálne rokovanie Špánika s partnermi V4.



Všeobecná rozprava Valného zhromaždenia OSN sa začne v utorok 25. septembra. V prvý deň vystúpia s prejavmi napríklad prezidenti USA, Francúzska, Turecka a Iránu. Slovenský prezident vystúpi s prejavom v rozprave v stredu 26. septembra.



VZ OSN kontroluje rozpočet OSN, prijíma zmluvy a vydáva mnoho uznesení, ktoré síce nie sú právne záväzné, ale odrážajú všeobecnú mienku. Po štvrtý raz v histórii ho bude viesť žena, ekvádorská šéfka diplomacie María Fernanda Espinosová. Predsednícke kreslo si prevzala po slovenskom ministrovi Lajčákovi.