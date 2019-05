Prezident A. Kiska prijal zdravotné sestry ocenené Bielym srdcom

Podľa Kisku treba jasne pomenovať úlohu zdravotných sestier a pôrodných asistentiek v spoločnosti a z riešenia ich situácie urobiť prioritu.

Bratislava 21. mája (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska prijal v utorok v Prezidentskom paláci zdravotné sestry a pôrodné asistentky, poukázal na nedocenenie ich práce a poďakoval sa im.



"So zdravotnými sestrami a pôrodnými asistentkami sa vždy stretávam s pokorou. Ocenenie Biele srdce – presne to srdce, je tým, čo vašu prácu najviac vystihuje," vyjadril sa prezident.



Podľa neho spoločnosť zabúda na to, že pre chorého človeka je zdravotná sestra tým, s kým sa stretáva najviac, dokáže ho utešiť aj pohladkať. "Ale ako to môžeme chcieť od ľudí, ktorí sú často pri svojej práci vyhorení? Toto je zlyhávanie, ktoré je v našej spoločnosti už roky. Ľudia si povolanie a dôležitosť povolania sestry začnú uvedomovať, až keď sú v nemocnici," konštatuje Kiska.



Podľa neho treba jasne pomenovať úlohu zdravotných sestier a pôrodných asistentiek v spoločnosti a z riešenia ich situácie urobiť prioritu. To zahŕňa vzdelanie, finančné ohodnotenie aj dostatočné zabezpečenie personálu.



"K tomu, aby v školách vyrastali vaše nasledovníčky a chceli ísť pracovať a aby túto prácu vykonávali s nadšením, k tomu nám chýba ešte veľmi veľa," tvrdí Kiska.