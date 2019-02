Prezident A. Kiska privíta v Košiciach hlavy štátov B9

Prezidenti krajín B9 z Bulharska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska budú diskutovať aj o aktuálnej bezpečnostnej situácii v Európe a v jej susedstve.

Bratislava 26. februára (TASR) – Prezident Andrej Kiska sa stretne vo štvrtok (28. 2.) s hlavami štátov Bukureštskej deviatky (B9) v Košiciach. Prezidenti si pripomenú 70. výročie vzniku NATO, 15. výročie vstupu Slovenskej republiky a ďalších členov B9 do NATO a 20. výročie vstupu Českej republiky, Maďarska a Poľska. Hovoriť budú napríklad aj o šírení dezinformácií či obrane proti kybernetickým hrozbám a propagande. TASR o tom v utorok informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.



Prezidenti krajín B9 z Bulharska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska budú diskutovať aj o aktuálnej bezpečnostnej situácii v Európe a v jej susedstve. Pozvanie prijal aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



Na diskusii prezidentov by sa mali zúčastniť aj dvaja experti, Edward Lucas, uznávaný odborník na problematiku hybridných hrozieb a bývalý editor týždenníka The Economist, a Miriam Lexmannová, riaditeľka európskej pobočky Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli.



Súčasťou programu bude aj odhalenie pamätníka pri príležitosti stretnutia prezidentov a pripomenutia si dôležitých výročí.