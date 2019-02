Prezident SR Andrej Kiska privíta v Košiciach hlavy štátov B9

Prezidenti krajín B9 z Bulharska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska budú diskutovať o aktuálnej bezpečnostnej situácii v Európe a v jej susedstve.

Bratislava 28. februára (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska sa stretne vo štvrtok s hlavami štátov Bukureštskej deviatky (B9) v Košiciach. Prezidenti si pripomenú 70. výročie vzniku NATO, 15. výročie vstupu Slovenska a ďalších členov B9 do NATO a 20. výročie vstupu Česka, Maďarska a Poľska. Hovoriť budú napríklad aj o šírení dezinformácií či obrane proti kybernetickým hrozbám a propagande.



Prezidenti krajín B9 z Bulharska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska budú diskutovať aj o aktuálnej bezpečnostnej situácii v Európe a v jej susedstve. Pozvanie prijal aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. S ním sa bude v Košiciach v Kasárňach/Kulturparku od 14.30 h konať verejná diskusia.



Na stretnutí prezidentov by sa mali zúčastniť aj dvaja experti, Edward Lucas, odborník na problematiku hybridných hrozieb a bývalý editor týždenníka The Economist, a Miriam Lexmannová, riaditeľka európskej pobočky Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. Súčasťou programu bude aj odhalenie pamätníka pri príležitosti stretnutia prezidentov a pripomenutia si dôležitých výročí.



Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák vystúpi s generálnym tajomníkom Stoltenbergom na podujatí "NATO Engages - The 2019 Košice Dialogue". Podujatie sa uskutoční na okraj stretnutia prezidentov B9 a má byť príležitosťou na diskusiu s verejnosťou o aktuálnych výzvach pre slovenskú a euroatlantickú bezpečnosť v meniacom sa medzinárodnom prostredí. Zo stretnutia Bukureštskej deviatky a generálneho tajomníka NATO v Košiciach odvysiela RTVS mimoriadne správy.