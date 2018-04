Prezident A. Kiska vymenuje vo štvrtok D. Sakovú za ministerku vnútra

Sakovú navrhol za ministerku Smer-SD, ktorému podľa koaličnej zmluvy patrí rezort vnútra. Post ministra vnútra sa uvoľnil po tom, čo odstúpil Tomáš Drucker.

Bratislava 25. apríla (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska vymenuje Denisu Sakovú (Smer-SD) za ministerku vnútra vo štvrtok (26.4.) o 10.00 h. Oznámila to prezidentská kancelária.



Sakovú navrhol za ministerku Smer-SD, ktorému podľa koaličnej zmluvy patrí rezort vnútra. Post ministra vnútra sa uvoľnil po tom, čo odstúpil Tomáš Drucker. Rezignoval, keď sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Rezort dočasne vedie premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).



Prezident Kiska nie je so Sakovej nomináciou spokojný, ale keďže nemá na výber, vymenuje ju. Túto nomináciu považuje za premrhanú príležitosť. Saková sa nepozdáva ani opozícii. V koalícii hovoria, že jej treba dať šancu. Smer-SD ju označuje za profesionálku, ktorá dlhodobo pôsobí v rezorte vnútra, funkciu by preto mala zvládnuť.