Prezident A. Kiska vystúpil na gymnáziu, ktoré kedysi sám navštevoval

Prednáška sa konala v rámci podujatia This is 21: Priprav sa na 21. storočie.

Poprad 5. októbra (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska v piatok vystúpil na Gymnáziu na Kukučínovej ulici v Poprade, na škole, ktorú v mladosti navštevoval. „Prednáška sa konala v rámci podujatia This is 21: Priprav sa na 21. storočie,“ informovala PR manažérka Nadácie Pontis Zuzana Schaleková.



Podujatie zorganizovala nadácia v spolupráci so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku. Študentom a študentkám rozpovedal prezident vlastný príbeh o ceste na post hlavy štátu, ktorá nebola priamočiara. „Cieľom bolo motivovať mladých ľudí, aby na sebe neustále pracovali a naplno využili svoj potenciál,“ ozrejmila Schaleková.



Vystúpeniu predchádzalo stretnutie prezidenta s riaditeľom školy, Vladimírom Lajčákom, na ktorom diskutovali o stave školstva. Následnú prednášku prezidenta si vypočula stovka študentov gymnázia. Rozprával o svojej kariére, o tom, že úspech nebol jasný od začiatku. Z elektrotechnického inžiniera sa stal podnikateľ, filantrop a následne prezident. Hovoril však aj o svojich zlyhaniach, ktoré mu pomohli rozvinúť mnohé zručnosti.



„Nevyberajte si jednoduchšiu cestu, buďte ambiciózni už na skole, pracujte na sebe. Okrem známok sú pre úspech v živote potrebné aj ďalšie mimoškolské aktivity, ktoré počas štúdia robíte,“ poradil študentom prezident. Zdôraznil, že za každým úspešným človekom je veľa pádov a dodal, že „žiaden boj nie je prehratý, kým ho sami nevzdáte.“ Študenti sa okrem kariérnych otázok pýtali aj na spoločenskú situáciu a zaujímali sa aj o to, ako bojovať s extrémizmom.