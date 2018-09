Prezident Kiska sa v prejave v OSN zameria aj na zodpovednosť lídrov

Kiska vystúpi v rámci zasadnutia Valného zhromaždenia OSN po štvrtýkrát v stredu 26. septembra.

New York 25. septembra (TASR) – Slovenský prezident Andrej Kiska sa vo svojom tohtotýždňovom prejave v rámci 73. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) zameria na zodpovednosť lídrov krajín, ako aj potrebu spájania sa v snahe riešiť globálne problémy. Avizoval to v pondelok novinárom počas svojej cesty do New Yorku.



Kiska vystúpi v rámci zasadnutia Valného zhromaždenia OSN po štvrtýkrát v stredu 26. septembra. "Vo svojom príhovore sa chcem zamerať na tri body. V prvom rade treba dodržiavať pravidlá a princípy, ktoré si OSN pri svojom vzniku nastavila," povedal. Ako poznamenal, ak by sa dodržiavali, mnohým konfliktom vo svete by sa bolo možné vyhnúť.



Hlava štátu chce tiež pripomenúť zodpovednosť lídrov jednotlivých krajín. "Za to, v akom svete sa nachádzame a žijeme. Sme to práve my lídri, ktorí svojou rétorikou, prístupom a riešením problémov určujeme, ako sa správajú občania, ako vnímajú stav našej spoločnosti," konštatoval.



Za najdôležitejší bod svojho prejavu považuje Kiska potrebu spájania sa. "V dnešnom svete žiadna, ani tá najväčšia krajina, zásadné veľké problémy ako migrácia, terorizmus, klimatické zmeny alebo dokonca aj hospodársky rozvoj nedokáže vyriešiť sama, musíme sa spájať a spoločne tieto problémy riešiť," zhrnul.



Kisku čaká okrem prejavu v OSN v rámci pracovnej cesty do USA, počas ktorej navštívi aj Chicago, viacero stretnutí. V utorok bude rokovať s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom. Stretne sa tiež s predstaviteľmi americkej spoločnosti AT&T, ktorá pôsobí aj na Slovensku. Večer vystúpi s prejavom na podujatí Forbes 100+100 Years of Innovation.



