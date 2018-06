Krpelan: Prezident sa nebude zapájať do špinavých kampaní Smeru-SD

Prezidentov hovorca pripomenul, že rezort financií v roku 2014 kontroloval všetkých kandidátov.

Oslo/Bratislava 4. júna (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska sa nebude zapájať do špinavých kampaní strany Smer-SD, uviedol to v pondelok jeho hovorca Roman Krpelan po tom, čo mal Kiska podľa daniarov minúť na prezidentskú kampaň viac financií, ako bolo povolené.



"Správa na finančnom výbore je daňové tajomstvo, ktoré prezident nevidel. Prezident je na oficiálnej návšteve Nórska a nebude sa zapájať do špinavých kampaní politickej strany Smer-SD,“ uviedol Krpelan. Zároveň pripomenul, že rezort financií v roku 2014 kontroloval všetkých kandidátov. "Ministerstvo financií skonštatovalo, že nikto z nich neporušil zákon, vrátane Andreja Kisku," doplnil.



Podľa zákona balík, ktorý mohli potenciálni kandidáti vynaložiť na kampaň v roku 2014, nemal prekročiť dohromady sumu 266.000 eur. Podľa informácií Hospodárskych novín bolo firmou KTAG na Kiskovu kampaň vynaložených spolu vyše 354.000 eur.



Firma KTAG podala koncom mája 15 opravených daňových priznaní. Dodatočné daňové priznania v rodinnej firme Kisku majú súvisieť s kontrolou daňového úradu, ktorá sa na prelome rokov 2017 a 2018 uskutočnila vo firme KTAG. V dodatočných daňových priznaniach už nefigurovali výdavky na prezidentskú kampaň. Okolnosti potvrdil aj Krpelan. "Konateľ spoločnosti KTAG nariadil účtovníčke, aby spravila preúčtovanie a doplatok dane," uviedol.