Prezident: Marián Labuda bol neopakovateľný a nenahraditeľný umelec

Bratislava 5. januára (TASR) - Marián Labuda bol neopakovateľný a nenahraditeľný umelec. Mal nielen talent, ale aj odvahu. Ozval sa vždy, keď bolo treba. Uviedol to na sociálnej sieti Facebook prezident SR Andrej Kiska.



Pripomína, že dnes už zosnulý Labuda stál na tribúne aj v novembri 1989. "V čase, keď nebolo vôbec jasné, ako to celé dopadne," doplnil prezident, ktorý podľa vlastných slov nikdy nezabudne na Labudov humor či pohľad.



"Bol idolom mnohých generácií hercov a my diváci sme nikdy nemysleli na to, že tu raz nebude. A zatiaľ si to vieme len ťažko predstaviť. Česť jeho pamiatke," uzavrela hlava štátu.



Marián Labuda zomrel v piatok vo veku 73 rokov. Labuda sa narodil 28. októbra 1944 v Hontianskych Nemciach. Pôsobil v Slovenskom národnom divadle a účinkoval v desiatkach filmov a televíznych inscenácií. Pamätná je jeho úloha v kultovom filme Vesničko má středisková.