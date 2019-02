Kiska na premiére filmu Ostrým nožom: Musíme vrátiť dôveru v náš štát

Film Ostrým nožom je inšpirovaný doposiaľ nevyriešeným prípadom vraždy Daniela Tupého z roku 2005.

Bratislava 7. februára (TASR) - Veľa hovoríme o tom, že potrebujeme vrátiť dôveru ľudí v náš štát, v spravodlivosť. Niektorí ľudia už asi túto dôveru nezískajú nikdy. Povedal po premiére nového slovenského filmu Ostrým nožom, inšpirovanom doposiaľ nevyriešeným prípadom vraždy Daniela Tupého z roku 2005, prezident SR Andrej Kiska. Na slávnostnom uvedení snímky v stredu (6. 2.) v Bratislave sa prezident stretol aj s rodičmi a bratom zavraždeného vysokoškolského študenta.



"Tento príbeh toho, ako arogancia štátnej moci, jej zneužívanie, čo všetko sa udialo, aby sa zabránilo vyšetreniu vraždy, je čosi strašné," komentoval Kiska príbeh otca, ktorému zavraždia syna a ani po rokoch sa nedokáže dovolať pravdy. Dlhometrážny hraný film s podtitulom "Každá generácia má svoju obeť" priniesol na plátna kín mladý autor Teodor Kuhn, pre ktorého je Ostrým nožom celovečerným debutom. Jeho ambíciou bolo otvoriť boľavú ranu - jednu z najpálčivejších v dejinách moderného Slovenska. "Prípad neobjasnenej smrti nevinného chlapca je totiž symptomatický pre problémy našej spoločnosti," hovorí režisér, ktorého film na pozadí emotívne silného príbehu otvára spoločenskú diskusiu na tému spravodlivosti a jej dostupnosti pre bežného neprivilegovaného občana. Kuhn sa rozhodol celý príbeh posadiť do roviny fikcie. Ako uvádza, vo filme sa tak miešajú scény, ktoré sú 100-percentným prepisom reality so scénami, ktoré sa nikdy nestali, alebo sa stali v iných prípadoch.



"Máme tri historicky ťažké momenty - Remiáš, Daniel Tupý a teraz je to Janko Kuciak a Martina Kušnírová, a verím, že sa veci teraz pohnú, na čo tak všetci čakáme," podčiarkol Kiska. Prezident verí, že prípad vraždy novinára a jeho snúbenice sa pohne: "A že budeme mať výsledky a začneme vracať dôveru v štát, musíme to spraviť. Ak tú dôveru nevrátime, ak sa veci nebudú vyšetrovať a nedotiahnu do konca, extrémizmus nám bude rásť, zlo bude v našej spoločnosti rásť."



Ostrým nožom rozpráva fiktívny príbeh Ľudovíta, ktorému neonacisti zavraždili syna. Z útoku sú obvinení štyria páchatelia, pre chybné rozhodnutie sudkyne sa však dostanú na slobodu. Otec, odhodlaný odhaliť pravdu, sa púšťa do nevyrovnaného boja s nečinnou políciou, skorumpovaným súdnictvom aj vládnucou mafiou. Kuhn pracoval na svojom celovečernom debute od roku 2013 a niekoľkokrát sa stretol s rodinou Daniela Tupého. S jeho otcom, ktorého vo filme stvárňuje Roman Luknár, sa Kiska zhováral aj o strachu a obavách.



"S pánom Tupým sme hovorili, že sa bojí o našu krajinu, vidí, koľko je tu stále zla, koľko možno niekedy aj málo ľudí sa dokáže zapojiť do zápasu o dobro. Ja si myslím, že to, čo sa udialo v minulom roku, tie desiatky tisíc ľudí v uliciach dali nášmu Slovensku nádej a my v tom musíme pokračovať. Musíme vrátiť dôveru v náš štát," podčiarkol prezident.



Matku zavraždeného chlapca hrá Ela Lehotská, v úlohe syna vystupuje Dávid Hartl. V ďalších postavách sa predstavia aj Miroslav Krobot, Marián Mitaš, Táňa Radeva, Jana Oľhová či reperi Moloch Vlavo a Momo. O dramaturgiu sa postarali skúsení profesionáli Rudolf Suchánek (Domácí péče) a Štěpán Hulík (Horiaci ker, Pustina). Za kamerou stála držiteľka Slnka v sieti Denisa Buranová (Piata loď). Zvuk mal na starosti Tobiáš Potočný (Koza, Nina) a strih filmu Pavel Hrdlička (Protektor, Mistři).



Film produkovala spoločnosť nutprodukcia. Jeho koproducentmi sú Madness Productions, RTVS a česká nutprodukce. Drámu Ostrým nožom prinesie do kín od 21. februára Continental film.