Prezident nepodpísal zákon o radiačnej ochrane, toto sa však mení

Bratislava 21. marca (TASR) - Podmienky pri vykonávaní obhliadok mŕtvych tiel sa upravia, aj keď prezident Andrej Kiska nepodpísal zákon o radiačnej ochrane. Bude platiť bez jeho podpisu. Pre časť o obhliadkach Kiska zákon pôvodne vetoval, ale poslanci jeho veto prelomili. Zákon okrem obhliadok upravuje aj podmienky preplácania liekov na výnimky z verejného zdravotného poistenia a oslobodzuje tehotné ženy na urgente v nemocnici od poplatku. O prezidentovom rozhodnutí informovala jeho kancelária.



Po novom sa pri obhliadkach má robiť rozpis povinných služieb. Ten prichádza na rad vtedy, ak v krajoch nie je obstaraný organizátor a na služby nie je prihlásených ani dostatok dobrovoľných lekárov. Po kritike zo strany lekárov-špecialistov sa cez zákon o radiačnej ochrane upravilo prechodné obdobie, keď ich Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nebude zaraďovať do rozpisu na vykonávanie prehliadok.



Zákon tiež oslobodzuje tehotné ženy na urgente v nemocnici od poplatku. Znamená to, že ak ho po novom navštívia aj z dôvodu "planého poplachu", nezaplatia za ošetrenie desať eur.



Právna norma upravuje aj podmienky preplácania liekov na výnimky z verejného zdravotného poistenia. Do konca roka sa majú prechodne zmierniť. Od začiatku roka na ne platia limity, koľko maximálne z ich ceny môžu zdravotné poisťovne uhradiť. Poslanci odsúhlasili, že to vo výnimočných prípadoch môže byť viac ako 90 až 75 percent z ceny.



Zákon umožňuje tiež štátu byť pri uložení pokút za nepripojenie sa do elektronického zdravotníctva benevolentnejší. Uloženie sankcie zdravotníkovi tak už nemá byť povinnosťou, ale možnosťou. Zmena pravidiel sa dotkne aj zdravotných poisťovní. Tie už po novom nebudú môcť podmieňovať pripojenie ambulancií či nemocníc do ezdravia uzatvorením "akýchkoľvek zmluvných dojednaní", ktoré s ním nesúvisia.