Prezident očakáva v súvislosti s kauzou otráveného agenta jasný postoj

Bratislava 27. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska očakáva v súvislosti s kauzou otráveného bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije jasný a zásadový postoj Slovenska. Vyplýva to z vyjadrení Kiskovho hovorcu Romana Krpelana. Situáciou by sa mala v stredu (28.3.) zaoberať Bezpečnostná rada SR. Po incidente viaceré štáty oznámili vyhostenie ruských diplomatov, Slovensko sa k nim nepridalo.O krokoch rezortu diplomacie hovoril prezident so štátnym tajomníkom ministerstva Lukášom Parízekom (nom. SNS). Ani s krokmi, ani s Parízekovým vysvetlením nie je Kiska spokojný.uviedol Krpelan.Pripomenul, že požiadavka bola reakciou na útok chemickým plynom na území Spojeného kráľovstva.doplnil Krpelan s tým, že svoj postup prezident oprel aj o informácie spravodajských služieb.informoval Krpelan. Predseda vlády informoval, že situáciu by mala riešiť Bezpečnostná rada.Po incidente Spojené kráľovstvo vyhostilo ruských diplomatov, pridali sa ďalšie členské krajiny EÚ. Americký prezident Donald Trump v reakcii na prípad nariadil vyhostiť 60 ruských diplomatov a zatvoriť ruský konzulát v meste Seattle. Slovensko diplomatov nevyhostilo. Odsúdilo útok chemickou bojovou látkou v Salisbury v Spojenom kráľovstve a ministerstvo zahraničia si predvolalo veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku.Parízek nesúhlasí s názorom, že sa Slovensko nepridalo k spojencom. S európskymi partnermi podľa Parízeka postupuje Slovensko koordinovane.zopakoval štátny tajomník.