Prezident odobril, že whistleblowerov bude chrániť nový úrad

Bratislava 15. februára (TASR) - Whistleblowerov, teda ľudí, ktorí poukážu na protispoločenskú činnosť, bude od marca chrániť nový úrad. Jeho zriadenie prináša nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý 30. januára odobrili poslanci Národnej rady SR a vo štvrtok (14. 2.) ho podpísal prezident SR Andrej Kiska.



Nová inštitúcia má byť nezávislým orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho úlohou bude poskytovať ochranu oznamovateľom, kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany whistleblowerom i poskytovať odmenu oznamovateľom. O svojej činnosti bude raz za rok predkladať správu Národnej rade SR.



Predsedu nového úradu na ochranu oznamovateľov bude voliť Národná rada SR spomedzi dvoch kandidátov vybraných odbornou komisiou zloženou z členov vymenovaných prezidentom SR, vládou SR, verejným ochrancom práv, Radou pre štátnu službu a poradným orgánom vlády v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti.



Nový zákon pritom priznáva možnosť ochrany aj pre blízku osobu oznamovateľa, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako samotný whistleblower. Právna norma tiež rozširuje definíciu závažnej protispoločenskej činnosti o trestné činy právnických osôb, čím sa reaguje na vývoj právneho poriadku od účinnosti terajšieho zákona. Ďalšie časti zákona sa týkajú precizovania poskytnutia ochrany v rámci trestného konania, rovnako i zavedenia administratívnej zodpovednosti osoby, ktorá urobí voči whistleblowerovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu, alebo ktorá vyzradí totožnosť whistleblowera.



Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pred časom oznámil, že nová právna úprava vychádza z aplikačnej praxe od zavedenia zákona účinného od júla 2014. Nové znenie má odstrániť "slabé miesta súčasnej právnej úpravy, ktoré nemohli byť v čase tvorby terajšieho zákona známe ani predvídané".



Predseda vlády tiež špecifikoval, že zákon presne uvádza, pri akých trestných činoch či pri akom type správneho konania dostane oznamovateľ štatút oznamovateľa, na ktorého sa bude vzťahovať ochrana. "V tom období, keď sú nad ním rozprestreté ochranné krídla, nesmie sa nič nekalé diať. Dokonca všetko, čo by chcel zamestnávateľ s človekom robiť, musí si dať odsúhlasiť novovzniknutému úradu," povedal premiér.



Pellegrini dúfa, že to vytvorí bezpečnejšie prostredie a bude motivovať aj ďalších ľudí, ktorí mali doteraz strach, že im bude ublížené, alebo prídu o svoju prácu. "Teraz robíme všetko pre to, aby im ublížené nebolo, a aby mohli oznámiť, keď sa im niečo nepáči," povedal s tým, že Slovensko sa zriadením tohto úradu začína odlišovať od krajín v okolí a v Európe.



Opozičný poslanec Miroslav Beblavý (nezaradený) si však nemyslí, že je nový úrad potrebný. "Problém je, že oznamovatelia nie sú chránení, neexistuje základná kultúra ich rešpektovania. Nie preto, že neexistuje úrad. Som za to, aby sme začali naozaj týchto ľudí chrániť, na čo nie je potrebný nový úrad, ale zmena politickej kultúry," odkázal.