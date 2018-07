Prezident podpísal zmeny o verejnoprávnych fondoch na podporu kultúry

Návrh zákona reaguje aj na aplikačné problémy, ktoré so sebou priniesla praktická činnosť všetkých troch podporných fondov – okrem FPU aj AvF a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Bratislava 6. júla (TASR) - Činnosť Fondu na podporu umenia (FPU) sa rozšíri o výskumné aktivity zamerané najmä na podporné systémy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Rovnako má do portfólia činností FPU patriť aj propagácia slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Vyplýva to z novely zákonov týkajúcich sa verejnoprávnych podporných fondov v oblasti kultúry a umenia. Po tom, čo novelu zákona o Audiovizuálnom fonde (AvF) od ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (Smer-SD) schválili poslanci parlamentu, ju podpísal i prezident SR Andrej Kiska.



Návrh zákona reaguje aj na aplikačné problémy, ktoré so sebou priniesla praktická činnosť všetkých troch podporných fondov – okrem FPU aj AvF a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Novela presnejšie vymedzuje činnosti AvF a FPU tak, aby bolo zrejmé, že časť podpornej činnosti realizujú vo forme tzv. nefinančnej podpory.



Právna norma takisto zjednodušuje časť týkajúcu sa koprodukčného štatútu pre slovenské audiovizuálne diela. Taxatívne vymedzuje, akému dielu možno priznať koprodukčný štatút, procesný postup upraví vnútorný predpis AvF.



Poslanci odobrili aj pozmeňujúci návrh, ktorým koalícia umožňuje Fondu na podporu kultúry národnostných menšín použiť viac peňazí na vlastnú prevádzku. Takto bude môcť použiť päť percent, kým dosiaľ to boli štyri percentá celkovej sumy svojich príjmov. Zároveň sa o jedno percento znižujú finančné prostriedky na podpornú činnosť, po novom to teda bude 95 percent sumy príjmov, a nie 96. Pozmeňujúci návrh upravuje aj pravidlá súvisiace s fungovaním odbornej rady fondu.