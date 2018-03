Prezident poveril dočasným vedením rezortu kultúry P. Pellegriniho

Miesto ministra kultúry sa uvoľnilo po odchode Mareka Maďariča (Smer-SD).

Bratislava 7. marca (TASR) - Dočasným ministrom kultúry je vicepremiér pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). Vedením rezortu ho poveril v stredu prezident SR Andrej Kiska. Pellegriniho navrhol premiér Robert Fico (Smer-SD).



"Pán prezident ma požiadal, aby som zabezpečil bezproblémový chod rezortu, čo som mohol garantovať. A chcem uistiť všetkých, kultúrnu obec a organizácie pod ministerstvom, že budem manažérsky dohliadať na to, aby mohli napĺňať svoje ciele dané pre rok 2018," povedal Pellegrini. Rezort je podľa jeho slov po Marekovi Maďaričovi plne funkčný.







Pellegrini nepovedal, kto bude novým ministrom kultúry. Potvrdil, že v hre je viacero mien vrátane Erika Tomáša. Podľa informácií TASR sú v hre mená Erik Tomáš, Ján Podmanický a Dušan Jarjabek. Pellegrini zdôraznil, že najskôr treba vyriešiť súčasnú situáciu, až potom môže prísť meno nového ministra.







Miesto ministra kultúry sa uvoľnilo po odchode Mareka Maďariča (Smer-SD). Jeho abdikáciu prevzal prezident v pondelok 5. marca. Maďarič z vlády odišiel po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



"Neviem si po vražde novinára, či sa už potvrdí, alebo nie, že to súviselo s jeho prácou, predstaviť, že by som naďalej pôsobil vo funkcii šéfa tohto rezortu," odôvodnil svoj odchod Maďarič, ktorý ostáva radovým členom Smeru-SD a vracia sa do parlamentu.