Prezident prijal dobrovoľníkov Dňa narcisov

Bratislava 11. apríla (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska prijal vo štvrtok v Prezidentskom paláci dobrovoľníkov pri príležitosti Dňa narcisov. Slovensko si počas tohto dňa pripomína pacientov s diagnózou rakoviny.



Prezident si na svojom profile na sociálnej sieti zaspomínal na gymnazistku Julku z Popradu. Poznamenal, že dievča išlo k lekárovi s tým, že ho bolí koleno. Ten ho podľa slov prezidenta poslal domov s tým, že rastie, a dal mu len tabletku. Dievča však bolesť neprešla. "Po šiestich mesiacoch jej mama po protekcii vybavila vyšetrenie na CT prístroji. Julke našli nádor. Keď sa nádor nájde včas, pacient má šancu na záchranu 80 percent. Ale keď je neskoro a vytvoria sa metastázy v pľúcach, šanca klesá pod 20 percent. Julka už mala metastázy v pľúcach. Stihla sa ešte dostať na vysokú školu na medicínu. Našla si prvú lásku. Potom zomrela. Lekári jej pre neskorú diagnostiku nedokázali pomôcť," uviedol prezident s tým, že pripomenul, že vo štvrtok je Deň narcisov.



Podľa slov Kisku si počas štvrtka "na kabáty pripíname žlté kvietky nádeje, aby sme ukázali, že myslíme na tých, ktorí zápasia so zákernou chorobou, že sme pripravení im pomôcť". Stovky dobrovoľníkov sa vo štvrtok nachádzajú v uliciach so žltými narcismi. Vhodením dobrovoľného príspevku do ich pokladničky prispievajúci umožnia realizáciu projektov smerujúcich ku konkrétnej praktickej pomoci onkologickým pacientom naprieč Slovenskom. "Každý príspevok je pre nich obrovskou pomocou v prevencii a priamo pacientom. Akákoľvek, aj tá najmenšia, suma sa počíta. Ukážme, že máme srdce," dodal prezident.



Na Slovensku pribudne každoročne 34.000 ľudí s rakovinou. Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije Liga proti rakovine na pokračovanie v realizácii overených a užitočných projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Z výnosu Dňa narcisov sa pravidelne podporujú aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam. Časť získaných zdrojov sa poskytuje i na obstaranie nevyhnutného prístrojového vybavenia nemocničným, zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym oddeleniam a hospicom. Finančne sú podporené i menšie občianske združenia pracujúce s onkologickým pacientom či výskum v oblasti onkológie.