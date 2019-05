Prezident SR A. Kiska rozdelil v máji svoj plat 17 rodinám v núdzi

Prezident vybral adresátov pomoci na základe návrhov neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú ľuďom v núdzi.

Bratislava 21. mája (TASR) - Sedemnásť rodín, ktoré sa ocitli v núdzi, dostalo v máji od prezidenta Andreja Kisku po 514,60 eura. TASR o tom informovala Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.



Časť platu dal prezident ťažko chorej žene, ktorá sa po pobyte v sociálnom zariadení vrátila do zdevastovaného bytu. Ten prenajímala, aby mala na výdavky spojené so zariadením. Pomohol aj pacientke so svalovou artrofiou, ktorá sa pohybuje na invalidnom vozíku. Vo finančnej tiesni sa ocitli aj dvaja onkologickí pacienti, ktorí by svoju situáciu bez pomoci rodiny nezvládli. Peniaze išli aj ďalším deviatim rodinám, ktoré sa pre vážne zdravotné problémy ocitli vo finančnej tiesni.



Adresátom bola aj čerstvá mamička, ktorá vyrastala v detskom domove. Otec jej dieťaťa o nich nejaví záujem, býva u jeho rodičov. V núdzi sa ocitla aj päťčlenná rodina. Dve staršie dcéry chodia na vysokú školu, dvaja mladší synovia majú svalovú dystrofiu. Otec je na invalidnom dôchodku, ale pracuje na polovičný úväzok. Matka poberá rodičovský príspevok na mladšie dieťa.



Peniaze pomohli aj ochrnutej žene, ktorá je odkázaná na osobné asistentky. Je v odvolacom konaní s úradom práce, nakoľko jej odobrali príspevok na osobnú asistenciu. Pomáha jej aj dcéra, ktorá sa stará aj o svoje dve malé deti.



Zvyšná časť platu prezidenta išla matke dvoch malých detí, ktorých otec je vo väzení, výživné neplatí. Žena sa o potreby detí stará, rozvíja ich aj po intelektuálnej stránke, bežné výdavky však nezvláda platiť sama.



Prezident vybral adresátov pomoci na základe návrhov neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú ľuďom v núdzi – Plamienok, Úsmev ako dar, Liga proti rakovine, Dobrý anjel a Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Robí tak každý mesiac.