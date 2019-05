Prezident SR Andrej Kiska je za zmenu volebného systému

Kiska chce, aby parlamentných voľbách nebola krajina jedným volebným obvodom.

Bratislava 22. mája (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska je zástancom myšlienky, aby pri parlamentných voľbách nebola krajina jedným volebným obvodom. Hlava štátu to uviedla v príhovore k účastníkom 30. snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý sa koná v stredu a štvrtok (23. 5.) v hlavnom meste.



"Áno, ja som presvedčený, že v našej krajine by malo dôjsť k zmene volebného systému, aby sa z pomerného systému, kde celé Slovensko je jeden volebný obvod a občania v princípe volia lídrov jednotlivých strán, sa stalo v ideálnom prípade 79 volebných obvodov a aby každý okres mal svojho poslanca v Národnej rade (NR) SR," spresnil.



Ostatné mandáty poslancov NR SR by sa podľa slov hlavy štátu volili doterajším spôsobom. "Je to téma aktuálna, dôležitá a vyžaduje si celonárodnú diskusiu," dodal Kiska.