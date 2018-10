Prezident SR vyzval členov EÚ na spoluprácu pri riešení problémov

V pláne má počas návštevy nemeckej univerzity aj diskusiu so študentmi, s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom a nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom.

Viedeň 9. októbra (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska v utorok vo Viedni vyzval členské krajiny Európskej Únie na spoluprácu pri riešení jej problémov, informovala prostredníctvom Twitteru Ekonomická univerzita vo Viedni (WU).



Kiska na pôde univerzity vystúpil s príhovorom o budúcnosti Európskej únie.



"Žiadna krajina nedokáže vyriešiť problémy EÚ osamote, spolu to však dokážeme," povedal prezident SR.



"Potrebujeme silných podporovateľov na európskej a aj na národnej úrovni. Zahŕňa to aj vás, tu zhromaždených študentov, pretože je to najmä vaša budúcnosť," dodal Kiska.



Podľa WU je v pláne aj diskusia študentov s Kiskom, rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom a nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom.