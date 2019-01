Kiska starostom a primátorom: Spravme z predškolskej výchovy prioritu

Dnes podľa prezidenta SR navštevuje jasle a škôlky málo detí.

Bratislava 17. januára (TASR) - Slovensko zaostáva v predškolskej výchove a vzdelávaní za rozvinutými krajinami. Práve preto by táto téma mala byť prioritou. Myslí si to prezident SR Andrej Kiska, ktorý vyzval starostov a primátorov, aby prispeli k vyzdvihnutiu tejto témy. Tí výzvu prijímajú.



"Spravme z toho spoločne prioritu našej krajiny," apeloval na zástupcov miest a obcí Kiska v paláci počas novoročného prijatia. Dostupné jasle a škôlky sú podľa jeho slov v záujme všetkých. Dnes podľa prezidenta navštevuje jasle a škôlky málo detí. Práve od predškolskej prípravy pritom, ako tvrdí, závisí aj ďalšie vzdelávanie detí.



"Dostupné predškolské vzdelávanie je prvým a nevyhnutným krokom potrebným k prerušeniu bludného kruhu generačnej chudoby, ktorá zvlášť v niektorých regiónoch je obrovská. Musíme nájsť spôsob, ako tento kruh prerušiť a ukazuje sa, že toto je cesta," doplnil Kiska s tým, že jasle a škôlky sú potrebné nielen pre deti, ale aj pre rodičov, aby sa mohli zamestnať.



"Záleží nám na deťoch v škôlkach, aby mamičky mohli dať deti do škôlok. Vašu výzvu prijímame," povedal šéf Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora. Situáciu podľa neho treba riešiť, mestá a obce však potrebujú pomocnú ruku od štátu. Sýkora hovoril v tejto súvislosti o komplikáciách pri čerpaní eurofondov. Ak by aj výzvy neboli, škôlky podľa neho treba stavať.



Prezident pripomenul minuloročné komunálne voľby. "Boli prvými zo série rozhodnutí voličov po ťažkom období, ktoré naša krajina vlani zažila. Boli príležitosťou demokraticky vyjadriť, ako si ľudia predstavujú slušné Slovensko," uviedol Kiska.



Mandáty nových starostov a primátorov sú podľa prezidenta záväzkom ukázať, že vieme spravovať naše mestá a obce slušne a na prospech ľudí. "Ľudia vám dali dôveru a ja vám prajem silu a vytrvalosť, aby ste dokázali pretaviť ju do výsledkov," doplnil Kiska.



"Urobíme všetko preto, aby bol ZMOS silnou oporou pre miestnu samosprávu. Budeme pôsobiť tam, kde je náš priestor sociálneho partnera," reagoval Sýkora. Upozornil aj na atmosféru, v ktorej žijeme. "Žijeme v dobe, ktorej súčasťou je povrchnosť, kde konflikt je dôležitejší ako kompromis. Nič z toho nám ale neprospieva, Slovensko má na viac," zdôraznil Sýkora. Doplnil, že starostovia a primátori chcú v tomto volebnom období dokázať, že mestám a obciam sa oplatí dôverovať.