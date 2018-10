V ambulanciách budú môcť po novom pracovať aj praktické sestry

Vyplýva to z nepriamej novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú poslanci pripojili k novele zákona o omamných látkach. Prezident SR Andrej Kiska právnu normu podpísal.

Bratislava 4. októbra (TASR) - V ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých budú môcť chýbajúce zdravotné sestry nahradiť zdravotnícki asistenti, ktorí sú po novom premenovaní na "praktické sestry". Vyplýva to z nepriamej novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú poslanci pripojili k novele zákona o omamných látkach. Prezident SR Andrej Kiska právnu normu podpísal.



"Všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých môže poskytovať aj poskytovateľom určený všeobecný lekár a poskytovateľom určená praktická sestra," píše sa v návrhu z dielne šéfa zdravotníckeho výboru Štefana Zelníka (SNS).



Opozícia zmenu kritizovala, ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru-SD) ju obhajovala. "Hľadali sme systém, ako odbremeniť sestry," uviedla s tým, že ak lekárovi bude stačiť v ambulancii praktická sestra, zdravotná by mohla ísť do nemocnice. "Nechceme ale nikoho nikým nahrádzať," zdôraznila.



Proti zmene bola Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Podľa Ivety Lazorovej, prezidentky SKSaPA, zmena by znížila úroveň zdravotníctva a zhoršila situáciu v nemocniciach. Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) nesúhlasí s vyjadrením sestier, že v ambulanciách by nemali pracovať praktické sestry. Navrhovanú zmenu víta.



"Táto zmena bude jednoznačne v prospech pacienta. Praktické sestry, ktoré majú takmer identické vzdelanie a kompetencie ako sestry, budú môcť pracovať aj v bežných ambulanciách a kvalifikované sestry s vyšším vzdelaním budú mať väčší priestor uplatniť sa tam, kde chcú pracovať a kde ich pacient viac potrebuje, t.j. pri rôznych špecializovaných činnostiach, v ústavnej zdravotnej starostlivosti a podobne," zdôraznila ANS.



Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR hodnotí návrh rovnako pozitívne. "Má umožniť, aby praktické sestry mohli pracovať v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých namiesto sestry s príslušnou odbornosťou. Vnímame túto aktivitu v prospech pacienta, keďže nedostatok zdravotníckeho personálu má dopad predovšetkým na neho," uviedla ASL. Odmieta tvrdenia sesterskej komory, že by takýto krok ohrozoval pacienta.



Novela zákona o omamných látkach upravuje posudzovanie možných nových drog. Rezort zdravotníctva navrhol zrušiť šesťročnú lehotu, ktorú odborníci majú na posúdenie látok, ktoré môžu byť novými drogami. Budú mať tak na takýto krok viac času. Ako poukázalo ministerstvo, na Slovensku nie je referenčné laboratórium, ktoré by sa komplexne zaoberalo skúmaním drog.