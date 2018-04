Prezident Kiska odcestuje v pondelok na oficiálnu návštevu Slovinska

Okrem rokovania so slovinským prezidentom sa Kiska stretne aj s predsedom vlády Mirom Cerarom.

Bratislava 22. apríla (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska odcestuje v pondelok 23. apríla na oficiálnu návštevu Slovinska, ktorá sa koná na pozvanie slovinského prezidenta Boruta Pahora.



Okrem rokovania so slovinským prezidentom sa Kiska stretne aj s predsedom vlády Mirom Cerarom. "Predmetom rozhovorov bude ďalšie posilňovanie bilaterálnej spolupráce, rovnako aj aktuálne európske a zahranično-politické témy," priblížil Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.



V rámci sprievodného programu vystúpi prezident na slovensko-slovinskom podnikateľskom fóre a položí veniec k pamätníku obetiam všetkých vojen. "Prezidenta bude na ceste sprevádzať štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec a delegácia slovenských podnikateľov," doplnil Lipták. Späť do vlasti by sa mala hlava štátu vrátiť v pondelok vo večerných hodinách.