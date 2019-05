Prezident A. Kiska vymenoval L. Kamenického za ministra financií

Na snímke vľavo nový minister financií Ladislav Kamenický (SMER-SD) v Prezidentskom paláci 7. mája 2019 v Bratislave. Prezident SR Andrej Kiska ho v utorok vymenoval do funkcie na návrh vlády. Foto: TASR - Pavel Neubauer

a snímke vľavo nový minister financií Ladislav Kamenický (SMER-SD) a vpravo prezident SR Andrej Kiska počas menovania v Prezidentskom paláci 7. mája 2019 v Bratislave. Prezident SR Andrej Kiska ho v utorok vymenoval do funkcie na návrh vlády. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 7. mája (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska vymenoval Ladislava Kamenického (Smer-SD) za nového ministra financií. Post ministra financií sa uvoľnil po tom, ako prezident 11. apríla prijal demisiu dovtedajšieho ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) a vedením rezortu dočasne poveril premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).Bývalý minister Kažimír sa 1. júna ujme funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Na poste vystrieda Jozefa Makúcha, ktorý pozíciu opustil predčasne. Oficiálne sa mu malo skončiť funkčné obdobie v roku 2021.Nomináciu poslanca Národnej rady (NR) SR Ladislava Kamenického (Smer-SD) oznámil premiér Peter Pellegrini spolu s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom 9. apríla v Košiciach. Predsedníctvo Smeru-SD ju oficiálne schválilo 30. apríla. Doteraz bol Kamenický predsedom Výboru NR SR pre financie a rozpočet a členom Výboru NR SR pre európske záležitosti.povedal ešte pred rozhodnutím vedenia strany premiér Peter Pellegrini.Ladislav Kamenický sa narodil 4. októbra 1970. Absolvent bratislavskej Ekonomickej univerzity vstúpil do vysokej politiky po voľbách v roku 2012, keď sa stal poslancom NR SR za Smer-SD. Do poslaneckej lavice zasadol aj po voľbách v roku 2016.Okrem vykonávania poslaneckého mandátu zastával aj post predsedu Výboru NR SR pre financie a rozpočet a bol členom Výboru NR SR pre európske záležitosti. V súčasnom volebnom období figuroval aj ako jeden z predkladateľov kľúčových zákonov strany Smer-SD. Išlo o zákon o zastropovaní odchodu do dôchodku alebo zákon o obedoch zadarmo. Parlamentný finančný výbor pod jeho vedením 20. septembra 2017 rozhodol, že preverí financovanie prezidentskej kampane Andreja Kisku v období rokov 2013 a 2014.uviedol Kamenický pre TASR.V straníckych štruktúrach pôsobí nový minister financií ako predseda okresnej organizácie Smeru-SD v bratislavskom Ružinove. Od 26. apríla 2018 je členom predsedníctva strany, ktoré má 15 členov.Podľa dostupných informácií Ladislav Kamenický pred nástupom do verejnej funkcie podnikal a založil viacero menších spoločností, pričom v piatich z nich figuruje ako vlastník či spoluvlastník. Ide o spoločnosti Eufinex, PoistnaKalkulacka.sk, Ixion, Gallery Slovakia, Arkturus.uviedol Kamenický s tým, že po vymenovaní za ministra financií je pripravený odpovedať na otázky médií.Bývalý minister financií Peter Kažimír svojho nástupcu Ladislava Kamenického označil za praktického človeka.skonštatoval Kažimír v diskusnej relácii TA3 V politike s tým, že z tohto pohľadu to nový minister nebude mať zložité.