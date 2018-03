Prezident vymenuje vládu Pellegriniho, kabinet má schváliť program

Prvý Pellegriniho návrh na zloženie vlády prezident Kiska odmietol, druhý prijal, hoci s ním nie je spokojný na sto percent.

Bratislava 22. marca (TASR) - Vládu Roberta Fica (Smer-SD) vymení vo štvrtok kabinet Petra Pellegriniho (Smer-SD). Novú vládu vymenuje prezident SR Andrej Kiska o 10.00 h. Kabinet sa má potom zísť a schváliť svoje programové vyhlásenie. O dôveru by mohol požiadať Národnú radu SR už v piatok 23. marca.



V porovnaní s odchádzajúcim kabinetom dôjde okrem postu premiéra k zmene vo funkciách podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktorú bude zastávať Richard Raši (Smer-SD), ministrom vnútra bude Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) a spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).



Pellegrini nahradí na čele vlády Fica, Raši na poste vicepremiéra Pellegriniho, Drucker doterajšieho ministra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), Kalavská nastupuje za Druckera. Gál nahrádza ministerku Luciu Žitňanskú (Most-Híd) a Laššáková nahrádza Mareka Maďariča (Smer-SD). Ten z funkcie odišiel po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Na ostatných postoch zmeny nenastali. Ministrom financií zostáva Peter Kažimír (Smer-SD), ktorý bude zároveň vicepremiérom. Ministrom zahraničných vecí bude naďalej Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD), ministrom hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD), šéfom rezortu práce Ján Richter (Smer-SD).



Ministerstvo pôdohospodárstva povedie Gabriela Matečná (nom. SNS), obranu Peter Gajdoš (SNS) a školstvo Martina Lubyová (nom. SNS). Šéfom rezortu dopravy zostáva Árpád Érsek (Most-Híd) a na čele ministerstva životného prostredia pokračuje László Sólymos (Most-Híd). Po novom má byť aj podpredsedom vlády.



Výmenu vlády si vyžiadala vládna kríza, ktorá nastala po vražde novinára a jeho snúbenice a po ďalších okolnostiach vrátane informácií o údajných prepojeniach vládnych politikov na kalábrijskú mafiu, o čom písal Kuciak. Po vražde vyšli do ulíc desaťtisíce ľudí žiadajúcich odchod Kaliňáka, následne aj Fica. V hre boli aj predčasné voľby, po ktorých volá opozícia, ale žiadal ich aj Most-Híd. Vládna strana zmenila názor, keď Fico oznámil, že podá demisiu, čo vyústilo do rekonštrukcie vlády.



Prvý Pellegriniho návrh na zloženie vlády prezident Kiska odmietol, druhý prijal, hoci s ním nie je spokojný na sto percent. Hlava štátu však zdôrazňuje, že vláde Petra Pellegriniho vyjadrila podporu väčšina poslancov a žiaden iný politik prezidenta o existencii inej parlamentnej väčšiny neinformoval. Prezident pripomína, že nová vláda musí získať dôveru parlamentu, ale aj verejnosti.