Prezidenta Andreja Kisku znepokojuje situácia v RTVS

Bratislava 31. mája (TASR) - Výpovede redaktorov sú podľa prezidenta SR Andreja Kisku ďalšou zlou správou pre kvalitu verejnoprávneho spravodajstva a dôsledkom napätej situácie v RTVS, ktorá sa nezlepšuje, ale, naopak, ešte zhoršuje. Informovalo o tom tlačové oddelenie prezidentskej kancelárie.



Prezident v tejto súvislosti telefonoval aj s ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou (Smer-SD), ktorá povedala, že sa v piatok (1.6.) stretne s riaditeľom RTVS. Podľa Kisku by sa napätou situáciou v RTVS mala zaoberať vládna koalícia, príslušný parlamentný výbor a Rada RTVS. Vyjadrenia odchádzajúcich redaktorov o neadekvátnom zasahovaní manažmentu do práce novinárov považuje Kiska za mimoriadne vážne.



"Dôvera v spravodajstvo RTVS sa zvyšovala aj vďaka práci novinárov, ktorí teraz odchádzajú podaním výpovede alebo predtým pre nepredĺženie zmluvy zo strany vedenia. Je neprípustné, aby túto dôveru znevažovali zásahy manažmentu a politikov. Verejnoprávna inštitúcia nepatrí ani jej riaditeľovi, ani strane, ktorá ho tam dosadila," vyhlásil Kiska. Telerozhlas vedie od augusta minulého roku Jaroslav Rezník. V tajnej voľbe v parlamente získal 95 hlasov.



Predstaviteľov RTVS mrzí ohlásený odchod časti spravodajského tímu, ale rešpektujú ich slobodné rozhodnutie. Počas dvojmesačnej výpovednej doby sa im vedenie spravodajstva bude naďalej snažiť vysvetľovať hodnoty verejnoprávnosti. Verejnosť ubezpečili, že chod RTVS odchodom redaktorov, ktorí podali k 31. máju výpovede, nebude ohrozený.



Redaktori o svojom rozhodnutí informovali na sociálnej sieti, kde v spoločnom stanovisku vyhlásili, že ich odchod z RTVS je otázkou profesionality a novinárskej cti a nie sú za ním osobné spory. Nový generálny riaditeľ a jeho manažment však podľa redaktorov ničil ich prácu, rozbíjal tím spravodajstva a trestal ich za názor.



Svojím odchodom chcú vyslať signál, že Slovensko si v roku 2018 zaslúži viac, že je mladá a moderná krajina, ktorá by mala mať nezávislé a sebavedomé verejnoprávne spravodajstvo. Medzi novinármi, ktorí opúšťajú RTVS, sú okrem iných Zuzana Kovačič Hanzelová, redaktori Pavol Kalinský, Filip Minich, bruselská spravodajkyňa Daniela Hajčáková či rozhlasová redaktorka Lucia Osvaldová.