VIDEO: Prezidenti Bukureštskej deviatky prijali spoločnú deklaráciu

Na snímke prezident Rumunska Klaus Werner Iohannis z tlačovej konferencie prezidentov Slovenska, Rumunska a Poľska. Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 28. februára (TASR) – Krajiny Bukureštskej deviatky (B9) citlivo vnímajú hrozby, ktorým čelia jednotlivo alebo kolektívne napríklad z východu, ale aj hrozby súvisiace s novými technológiami. Svoje postoje vyjadrili v spoločnej deklarácii, ktorú vo štvrtok prijali. Povedal to prezident SR Andrej Kiska na spoločnej tlačovej konferencii s poľským kolegom Andrzejom Dudom a rumunským partnerom Klausom Wernerom Iohannisom po stretnutí prezidentov deviatich východoeurópskych členov Severoatlantickej aliancie v Košiciach.Zoskupenie B9 zdôraznilo význam NATO a rovnako, že rôznym hrozbám musia čeliť spoločne.povedal Kiska.Pripomenul aj vzájomnú dôveru týkajúcu sa bezpečnosti, ktorá hovorí o tom, že v prípade potreby by vojaci bránili občanov inej členskej krajiny rovnako, ako svojich vlastných a naopak. Podľa neho je absolútnou prioritou, aby bola kolektívna obrana efektívna, a aby odradila ktoréhokoľvek protivníka.Prezidenti B9 diskutovali aj o situácii na Ukrajine, v oblasti Čierneho či Baltského mora a o aktivitách Ruska.Ako zdôraznil rumunský prezident Iohannis, koordinácia medzi Európskou úniou a NATO je dôležitá. Pripomenul tiež, že spoločnou deklaráciou krajiny B9 vyslali jasnú správu o spolupatričnosti a solidarite spojencov v rámci NATO. Podľa jeho slov je konečným cieľom bezpečnosť občanov.povedal. Za závažný zdroj obáv označil vývoj v regióne Čierneho mora, kde je potrebné zabezpečiť aj kontinuálnu prítomnosť námorných síl NATO.Podľa Dudu sa prítomní zhodli na potrebe zvýšenia počtu vojakov členských štátov NATO v regióne. Do Poľska chce viac amerických vojakov a svoju krajinu označil aj za uzol, z ktorého sa môže šíriť bezpečnosť do ďalších štátov.uviedol.Kiska pripomenul, že je dôležité mať jednotnú zahraničnú politiku, ktorá je spojená aj s obrannou politikou. Ubezpečil, že počas stretnutia sa neobjavil názor o tvorbe nových štruktúr, sila NATO je podľa neho v jeho jednote.“ uzavrel.Prezidenti krajín B9 z Bulharska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska v Košiciach diskutovali o aktuálnej bezpečnostnej situácii v Európe a v jej susedstve. Témami boli aj šírenie dezinformácií či obrana proti kybernetickým hrozbám a propagande. Prezidenti si zároveň pripomenuli 70. výročie vzniku NATO, ako aj výročie vstupu krajín B9 do NATO.