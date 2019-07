Prezidentka chce, aby palác bol príkladom ochrany životného prostredia

Keďže ochranu životného prostredia Čaputová považuje za jednu zo svojich kľúčových priorít, tvrdí, že nechce ostať iba pri slovách.

Bratislava 26. júla (TASR) - Prezidentský palác by podľa prezidentky Zuzany Čaputovej mohol byť pre ostatné štátne inštitúcie príkladom a inšpiráciou v oblasti ochrany životného prostredia. Uviedla to na sociálnej sieti s tým, že v súčasnosti sa jej kancelária napríklad snaží znížiť množstvo odpadu, ktorý vyprodukuje. Uvažuje tiež o komplexnom ekologickom audite, šetrnejšom cestovaní a ďalších ekologických projektoch.







Čaputová v statuse spomenula tiež klimatickú zmenu, ktorú podľa nej symbolizuje aj súčasná vlna horúčav. V tejto súvislosti vyzdvihla, že sa Slovensko prihlásilo k dohode o dosiahnutí uhlíkovej neutrality v roku 2050. "Nejde však len o veľké strategické ciele. Každý z nás môže aj v malom prispieť k tomu, aby sme sa k životnému prostrediu správali zodpovednejšie a ohľaduplnejšie," myslí si prezidentka.



Keďže ochranu životného prostredia Čaputová považuje za jednu zo svojich kľúčových priorít, tvrdí, že nechce ostať iba pri slovách. Ešte pred jej nástupom začala prezidentská kancelária spolupracovať s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky. "Nechali sme si spracovať analýzu a teraz začíname so sériou školení pre zamestnankyne a zamestnancov kancelárie, ako predchádzať vzniku odpadu a ako ho správne triediť," priblížila prezidentka.