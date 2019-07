Prezidentka SR Z. Čaputová pricestovala na nástupnú návštevu Maďarska

Najvyššiu predstaviteľku Slovenskej republiky privítali s vojenskými poctami pred budínskym Sándorovým palácom, sídlom maďarského prezidenta.

Budapešť 11. júla (TASR) - Maďarský prezident János Áder privítal vo štvrtok v Budapešti slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá pricestovala na jeho pozvanie na jednodňovú nástupnú návštevu.



Najvyššiu predstaviteľku Slovenskej republiky privítali s vojenskými poctami pred budínskym Sándorovým palácom, sídlom maďarského prezidenta. Po pracovnom rokovaní s Áderom bude nasledovať slávnostný obed a spoločná tlačová konferencia oboch prezidentov.



"Rád by som si s Vami vymenil názory na otázky udržateľnosti a ochrany životného prostredia, ktoré sú pre nás oboch také dôležité, ako aj na budúcnosť tohto regiónu a Európy," napísal 2. apríla v blahoprajnom liste maďarský prezident po víťazstve Čaputovej v prezidentských voľbách.



Áder vtedy ocenil otvorenosť, ktorú novozvolená prezidentka prejavuje voči otázkam dôležitým pre národnostné menšiny, a dodal, že cieľom jej budapeštianskej návštevy by mala byť diskusia o situácii maďarsko-slovenských vzťahov a o perspektíve vzájomnej spolupráce.



Čaputová sa popoludní stretne aj s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.



Počas svojej návštevy položí prezidentka SR veniec na Námestí hrdinov a uctí si pamiatku bývalého prezidenta Maďarska Árpáda Göncza položením kytice na jeho hrob.



Návštevu maďarského hlavného mesta zakončí Čaputová stretnutím so slovenskými krajanmi žijúcimi v Maďarsku.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach