PREZIDENTSKÉ VOĽBY BUDÚ 16. MARCA

Bratislava 10. januára (TASR) - Voľby prezidenta SR sa budú konať 16. marca. Termín prvého kola vyhlásil predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS), jeho rozhodnutie zverejnili na webe parlamentu. V prípade nezvolenia hlavy štátu v prvom kole sa uskutoční druhé, ktoré sa bude konať 30. marca.



Z rozhodnutia je ďalej zrejmé, že lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností uplynie 30. januára 2019. Na utvorenie okresných a okrskových volebných komisií je čas do 11. februára a lehota na ich prvé zasadanie uplynie 21. februára 2019.



Do boja o Prezidentský palác sa už chce zapojiť viac ako desať záujemcov. Nateraz sa ohlásili napríklad Béla Bugár (Most-Híd), Robert Mistrík (s podporou SaS a Spolu), Juraj Zábojník (bezpečnostný analytik), Eduard Chmelár (politický analytik), Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko), Milan Krajniak (Sme rodina), Oskar Fegyveres (svedok únosu prezidentovho syna Kováča ml.), Marian Kotleba (ĽSNS), František Mikloško (expolitik KDH), Róbert Švec (Slovenské hnutie obrody), Bohumila Tauchmannová, Štefan Harabin (sudca Najvyššieho súdu SR) či dramaturgička a riaditeľka módnej televízie Gabriela Drobová.



Záujemcovia o palác môžu kandidovať, ak splnia zákonné podmienky. Za prezidenta možno podľa zákona zvoliť každého občana SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov. Kandidátov navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, a to na základe petície podpísanej najmenej 15.000 občanmi.