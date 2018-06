Prezidentským kandidátom hnutia OĽaNO bude verejne známa osoba

Hnutie by malo o kandidátovi rozhodnúť v lete.

Bratislava 30. júna (TASR) - Hnutie OĽaNO ponúkne do budúcoročných prezidentských volieb verejne známu osobu. Predseda OĽaNO Igor Matovič stále meno neprezradil. Opakuje, že hnutie vyberá z troch mien, oznámi ho cez leto alebo po ňom.



"Všetky tri mená sú verejne známe. Ale dohodli sme sa, že nebudeme zverejňovať žiadne mená, lebo nikto nechce byť označovaný za neúspešného. Myslím, že je to fér," povedal pre TASR. Nepotvrdil, či je medzi nimi aj líderka Veronika Remišová. Hnutie by malo o kandidátovi rozhodnúť v lete. "V pokoji si vyberieme a predstavíme ho možno cez leto alebo po lete," doplnil Matovič.



Prezidentské voľby budú na jar 2019. Termín vyhlasuje predseda Národnej rady SR. Právo voliť slovenského prezidenta má plnoletý občan SR. Voľba je dvojkolová. Znamená to, že ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, do 14 dní sa uskutoční druhé kolo, na ktorom sa zúčastnia dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Termín vyhlási predseda parlamentu.