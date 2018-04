Pri budovaní D4 a R7 sa podľa aktivistu používa aj stavebný odpad

Staviteľ D4 a R7 musí dodržať všetky prísne environmentálne postupy

Bratislava 23. apríla (TASR) – Pri budovaní bratislavského obchvatu v okolí Jaroveckého ramena sa používa aj stavebný odpad, ktorý sa následne zakrýva zeminou z neznámeho zdroja. Upozorňuje na to občiansky aktivista Miroslav Dragun, podľa ktorého tak existuje hrozba kontaminácie podzemných vôd a blízkeho vodárenského zdroja Rusovce – Ostrovné lúčky – Mokraď. Z toho dôvodu podal minulý týždeň podnety na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP), políciu, dotknuté stavebné úrady či Okresný úrad v Bratislave.Aktivista tvrdí, že nie je známe, odkiaľ pochádza zemina určená na zakrytie stavebného odpadu.povedal pre TASR Dragun, ktorý ma k dispozícii aj fotodokumentáciu. Podľa neho je aj otázne, čo sa stane so zeminou a stavebným odpadom po skončení stavby. Staviteľ má totiž podľa jeho slov povinnosť po skončení prác tento materiál vyťažiť a odviezť preč.skonštatoval.Jeho podnet na úrady a políciu sa týka aj podozrenia, že z areálu bývalej autobusovej stanice na Mlynských nivách v Bratislave sa vyváža kontaminovaná zemina na úsek stavby diaľnice D4-Podunajské Biskupice, Ivanka pri Dunaji. SIŽP pre TASR uviedla, že vzhľadom na závažnosť prípadu sa bude týmito skutočnosťami intenzívne zaoberať aj v súčinnosti s políciou. Tento podnet riešili aj vedenie a dozorná rada Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) a obrátili sa s ním na SIŽP.Výstavbu bratislavského obchvatu v rámci PPP projektu plne zabezpečuje koncesionár, ktorý musí dodržať všetky prísne environmentálne postupy a tie navyše kontroluje aj nezávislý dozor. Pre TASR to uviedlo ministerstvo dopravy a výstavby (MDV). Reagovalo tak na podnet, ktorý sa týka možného vývozu kontaminovanej pôdy na úsek stavby diaľnice D4 - Podunajské Biskupice a Ivanka pri Dunaji.Ministerstvo dopravy však tvrdí, že nie je v jeho kompetencii kontrolovať tieto postupy, a preto ani podnet nebol podaný na rezort dopravy.uviedlo pre TASR ministerstvo.Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) sa v súčinnosti s políciou intenzívne zaoberá podnetom, ktorý sa týka podozrenia, že z areálu bývalej autobusovej stanice na Mlynských nivách v Bratislave sa vyváža kontaminovaná zemina na úsek stavby diaľnice D4. Tento podnet riešili aj vedenie a dozorná rada Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) a obrátili sa s ním na SIŽP.Developer HB Reavis, ktorý na mieste zbúranej autobusovej stanice buduje nový terminál, pre TASR povedal, že spolupracuje výhradne s certifikovanými dodávateľmi.povedala pre TASR hovorkyňa HB Reavis Martina Jamrichová. Do dekontaminácie podložia v území podľa nej doteraz investovali viac ako 16,5 milióna eur.O tom, či je, alebo nie je pôda kontaminovaná, rozhoduje podľa developera už počas realizácie projektu odborný geologický dohľad. Znečistená výkopová zemina je odvezená do recyklačného zariadenia na úpravu. Zemina, ktorá nie je znečistená a bola klasifikovaná ako použiteľný materiál, sa využíva pri budovaní rýchlostných ciest. Konzorcium, ktoré diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 stavia, na otázky TASR doteraz neodpovedalo.