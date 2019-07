Pri cestovaní s dieťaťom môžu zahraničné orgány žiadať súhlas rodičov

Pri ceste do susednej Českej republiky sa odporúča mať písomný súhlas zákonného zástupcu hlavne pre prípad nepredvídateľných udalostí, pričom nemusí byť úradne overený.

Bratislava 7. júla (TASR) – Pri cestovaní s dieťaťom môžu zahraničné orgány vyžadovať okrem cestovných dokladov aj písomný súhlas rodičov. Situácia môže nastať, ak dieťa sprevádza iná osoba ako jeho rodič alebo zákonný zástupca.



„Na zastupiteľskom úrade štátu návštevy odporúčame overiť, či okrem cestovného dokladu maloletého bude vyžadovaný tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu), v akej forme a jazyku a či podpis musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča (zákonného zástupcu),“ uviedol pre TASR šéf tlačového oddelenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Juraj Tomaga.



Pri ceste do susednej Českej republiky sa odporúča mať písomný súhlas zákonného zástupcu hlavne pre prípad nepredvídateľných udalostí, pričom nemusí byť úradne overený. Chorvátske orgány tiež nevyžadujú overené potvrdenie o súhlase alebo splnomocnenie rodičov. Pri ceste do Grécka je, naopak, overené splnomocnenie potrebné, akceptujú ho v anglickom jazyku. Stanovisko ďalších krajín je dostupné aj na webovej stránke MZVaEZ v sekcii cestovanie maloletého dieťaťa do zahraničia.



Za každých okolností musí mať dieťa platný cestovný doklad, uzatvoril Tomaga.