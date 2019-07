Úrad verejného zdravotníctva: Deti si úraz najčastejšie spôsobia pádom

Deti majú ťažisko tela výrazne nižšie ako dospelí, preto ľahšie strácajú rovnováhu a častejšie padajú.

Bratislava 1. júla (TASR) - Deti si úraz najčastejšie spôsobia pádom, najohrozenejšou skupinou sú trinásť- až pätnásťroční. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s tým, že počas prázdnin sa riziko úrazov zvyšuje.



Vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností ÚVZ SR Jana Hamade poukázala na to, že počas prázdnin majú deti veľa voľného času na rozličné aktivity, často bývajú rozptýlené, nesústredené a na to, že by sa mohli zraniť, nemyslia. "Rodičia by však riziko úrazov podceňovať nemali. Deti sa môžu zraniť v byte, na schodisku, v pivnici, v garáži, na dvore, v záhrade, ale napríklad i pri prácach na stavbe rodinného domu alebo chaty," zdôraznila.



Pripomenula, že deti majú ťažisko tela výrazne nižšie ako dospelí, preto ľahšie strácajú rovnováhu a častejšie padajú. "Príčiny detských úrazov úzko súvisia so stupňom somatického a psychického vývoja, s úrovňou kognitívnych funkcií, ale tiež s tým, v akom prostredí je dieťa vychovávané, ako má zorganizovaný voľný čas, s kým a v akom kolektíve ho trávi," uviedla.



Odporúča preto, aby rodičia zabezpečili okná zábranou proti pádu a skontrolovali, či sú dobre zatvorené. "Nenechajte dieťa bez dozoru na balkóne, sklenené výplne dverí zabezpečte bezpečnostnou fóliou," vyzvala. Na elektrické zásuvky je podľa jej slov vhodné dať bezpečnostné chrániče. Rovnako vyzýva na to, aby dospelí neprelievali zdraviu škodlivé prípravky do fliaš od minerálok alebo iných nápojov.



Zdôraznila, aby zodpovední nedovolili dieťaťu manipulovať s vreckom alebo s taškou z umelej hmoty, ktoré by si mohlo natiahnuť na hlavu. Zásuvky s nožmi a príbormi je vhodnejšie zabezpečiť tak, aby ich dieťa nemohlo otvoriť.



"Zabráňte tomu, aby sa dieťa dostalo k zápalkám, zapaľovačom, nožom, chemikáliám, horľavinám, liekom, zbraniam a iným predmetom, ktoré by ich mohli poraniť. Zabráňte tomu, aby malo dieťa prístup k rebríku a k otvorom na strechách," povedala.



ÚVZ SR v tejto súvislosti pripomína aj to, aby pri plávaní, hrách vo vode a s vodnými atrakciami dieťa nebolo ani na chvíľu bez dozoru dospelého, rovnako aj na trampolínach a na nafukovacích atrakciách, akými sú hrady, preliezačky či kĺzačky. Pri bicyklovaní treba dieťaťu obliecť bezpečnostnú vestu a prilbu, pri korčuľovaní aj chrániče na zápästia, lakte a kolená, ak je to možné, malo by športovať na miestach so slabou premávkou, ideálne na cyklistických chodníkoch.



Rovnako treba dohliadnuť aj na to, aby sa najmä s loptou nehralo blízko vodnej plochy a cesty. "Dieťa nevie dobre odhadnúť rýchlosť a blízkosť auta a zhodnotiť dopravnú situáciu," dodala.