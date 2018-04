Príčina pádu vetroňov sa vyšetruje, piloti sa katapultovali

Ľahké zranenia utrpel 24-ročný pilot z Litvy a 47-ročný pilot z Poľska sa nezranil.

Žilina 15. apríla (TASR) – K pádu dvoch vetroňov pri Lietavskej Svinnej-Babkove v okrese Žilina došlo v sobotu (14.4.) popoludní za doposiaľ presne nezistených okolností, pričom piloti sa stihli katapultovať. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.



Doplnil, že dychovými skúškami u pilotov nezistili požitie alkoholu. "Ľahké zranenia utrpel 24-ročný pilot z Litvy a 47-ročný pilot z Poľskej republiky sa nezranil. Hmotnú škodu na poškodených vetroňoch predbežne vyčíslili na 120.000 eur. V súvislosti s touto udalosťou prebieha vyšetrovanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia," uviedol krajský policajný hovorca.



Piloti boli účastníkmi medzinárodnej plachtárskej súťaže Flight Challenge Cup (FCC) Gliding v Prievidzi. "Počas piatej súťažnej disciplíny 14. 4. 2018 približne o 15.00 h lokálneho času došlo k nehode dvoch súťažných vetroňov v priestore pri Lietavskej Svinnej. Organizátor ihneď po oznámení udalosti aktivoval záchranné zložky. Obaja piloti použili záchranný padák a bezpečne pristáli. Príčinou nehody sa bude ďalej zaoberať Letecký a námorný vyšetrovací úrad," uvádzajú organizátori na internetovej stránke podujatia.



Riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Žiline Jaroslav Kapusniak informoval, že hasičom nahlásili krátko po 15. hodine zmiznutie vetroňov z horizontu. "Po príchode na miesto hasiči zistili, že došlo k zrážke. Najskôr bolo hlásené, že je to bez zranenia. Ale po príchode našej jednotky veliteľ zásahu usúdil, že jeden pilot potrebuje ošetrenie záchrannej zdravotnej služby," dodal Kapusniak.



Podľa Zuzany Farkasovej z Prezídia HaZZ sa vetrone zrazili pri Súľovskom hrebeni v katastri Lietavskej Svinnej-Babkova, hasiči ich vyhľadávali a poskytli obom pilotom prvú pomoc.



"Záchranári na mieste ošetrili dvoch mužov. Prvý z nich odmietol prevoz do nemocnice, druhého so zlomeninou ramena previezli do nemocnice v Žiline," informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.