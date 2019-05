Priebeh volieb budú monitorovať pozorovatelia z rakúskej organizácie

Rakúski pozorovatelia budú vyslaní aj do ostatných členských štátov Európskej únie.

Bratislava 24. mája (TASR) – Priebeh eurovolieb na Slovensku budú v sobotu (25. 5.) monitorovať pozorovatelia z rakúskej organizácie Election-Watch.EU. Vo volebných miestnostiach môžu pozorovať aj sčítavanie hlasov, pričom nemusia byť viditeľne označení. Volebné komisie preto musia ich prítomnosť rešpektovať. Pre TASR to uviedla Petra Friese z tlačového odboru Kancelárie Ministerstva vnútra SR.



Rakúski pozorovatelia budú podľa Friese vyslaní aj do ostatných členských štátov Európskej únie. Rezort vnútra pripomína, že obec je povinná pre medzinárodných pozorovateľov vyčleniť vo volebnej miestnosti osobitný priestor. Úlohou pozorovateľov je podľa Friese len sledovanie jednotlivých procesov počas volieb.



"Na pozorovanie priebehu hlasovania a sčítavania hlasov pozorovateľmi vyslanými medzinárodnými organizáciami sa nevyžaduje žiadna akreditácia ani schválenie zo strany štátnych orgánov Slovenskej republiky, a preto nemusia byť pozorovatelia ani viditeľne označení," pripomenula Friese. Tieto osoby je možné vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania a sčítavania hlasov.



V sobotu budú obyvatelia voliť 14 europoslancov, vyberať môžu z 31 politických subjektov. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie. Hlasovať sa bude od 7.00 do 22.00 h.