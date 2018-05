Priemerná dĺžka konania pred ÚS sa oproti minulému roku skrátila

Od 1. januára 2017 do 30. apríla 2017 bola priemerná dĺžka konania 11,42 mesiaca.

Košice 22. mája (TASR) - Priemerná dĺžka konania pred Ústavným súdom (ÚS) SR sa pri porovnaní prvého kvartálu roku 2017 s prvým kvartálom roku 2018 výrazne skrátila. Od 1. januára 2017 do 30. apríla 2017 bola priemerná dĺžka konania 11,42 mesiaca a od 1. januára 2018 do 30. apríla 2018 8,08 mesiaca. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.



Ako uviedla, ÚS od roku 2010 každý rok pravidelne a systematicky sleduje štatistické údaje podľa jednotlivých vybraných ukazovateľov, ako je napríklad priemerná dĺžka trvania jedného konania pred ÚS.



ÚS podľa jej slov v minulosti niekoľkokrát upozorňoval na situáciu spôsobenú nevymenovaním sudcov ÚS, ktorá trvala od 4. júla 2014 až do 14. decembra 2017, keď plénum pracovalo v neúplnom zložení. Namiesto 13 sudcov malo iba desať sudcov, následkom čoho sa predlžovala priemerná dĺžka jedného konania pred ÚS.



Priemerná dĺžka jedného konania pred ÚS sa v prvom kvartáli roku 2018, keď plénum pracovalo v plnom zložení 13 sudcov, skrátila oproti prvému kvartálu roku 2017, keď plénum pracovalo v neúplnom zložení desiatich sudcov, o 3,34 mesiaca, čo je dôkazom zefektívnenia práce pléna ÚS v plnom zložení.



Podrobný prehľad rozhodovacej a ďalšej činnosti ústavného súdu, vrátane vybraných štatistických údajov, bude podrobne spracovaný v publikácii Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky za rok 2017, ktorá bude zverejnená na webovom sídle ústavného súdu v súlade s doterajšou praxou.