Priemerná účasť naprieč EÚ bola viac ako 50 percent, SR opäť posledná

Brusel 27. mája (TASR) - Priemerná účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) naprieč EÚ bola 50,82 percenta. Najvyššia bola v Belgicku (88,47 %), naopak, najmenej ľudí prišlo k urnám opäť na Slovensku (22,74 %). Vyplýva to z doterajších výsledkov volieb, ktoré na svojej webovej stránke v pondelok zverejnil Európsky parlament.



V Belgicku je však hlasovanie povinné. Rovnako i v Luxembursku (84,10 %), Grécku (58,34 %), na Cypre (44,99 %) a v Bulharsku (30,83 %). V rámci krajín, kde hlasovanie povinné nie je, zaznamenala najvyššiu účasť Malta (72,70 %).



Slovensko bolo aj tento rok v rebríčku posledné s účasťou 22,74 percenta. Napriek tomu, že sa opäť zaradilo na poslednú priečku v rámci všetkých členských krajín EÚ, po prvýkrát v histórii volieb do EP prekonalo 20 percent.



Účasť v predchádzajúcich voľbách v máji 2014 dosiala v Európskej únii 42,54 percenta z celkového počtu oprávnených voličov. Najnižšia účasť bola - rovnako ako tento rok - na Slovensku (13,1 percenta). Prvá priečka v tom čase opäť patrila Belgicku s takmer 90 percentami hlasov.



V roku 2009 zaznamenalo Slovensko volebnú účasť 19,64 percenta a vôbec v prvých voľbách do EP 16,97 percenta.



Slováci si v eurovoľbách zvolili 14 europoslancov. Sú nimi Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Martin Hojsík (koalícia PS - Spolu), Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel (Smer-SD), Milan Uhrík, Miroslav Radačovský (ĽSNS), Ivan Štefanec, Miriam Lexmann (KDH), Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Jurzyca (SaS) a Peter Pollák (OĽaNO). Lexmann sa mandátu ujme až po prípadnom vystúpení Veľkej Británie z EÚ.