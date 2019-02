Podľa prieskumu by sa volieb určite zúčastnilo 64 percent opýtaných.

Bratislava 27. februára (Teraz.sk/TASR) - Ak by sa prvé kolo prezidentských volieb konalo v druhej polovici februára, zvíťazila by v ňom Zuzana Čaputová. Do druhého kola by postúpila s Marošom Šefčovičom.



Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu verejnej mienky agentúry AKO, ktorý robila pre televíziu TA3 od 22. do 25. februára na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.



Podľa prieskumu by sa volieb určite zúčastnilo 64 percent opýtaných. Pravdepodobne áno odpovedalo 19 percent respondentov. Určite by sa nezúčastnilo volieb 9,3 percenta opýtaných a pravdepodobne nie 6,1 percenta respondentov. Odpovedať, či pôjdu voliť, nevedelo 1,6 percenta respondentov.



Výsledky prieskumu agentúry AKO:

Zuzana Čaputová – 27,5 %

Maroš Šefčovič – 17,1%

Robert Mistrík – 16,8 %(vzdal sa kandidatúry 26.2.2019)

Štefan Harabin – 11,7 %

Milan Krajniak – 6,1 %

Béla Bugár – 5,9 %

Marian Kotleba – 4,5 %

František Mikloško – 3,9 %

Martin Daňo – 2,6 %

Eduard Chmelár – 2,2 %

Juraj Zábojník – 1,1 %

Róbert Švec – 0,5 %

Ivan Zuzula – 0,1 %

Bohumila Tauchmannová – 0,0 %



Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať 30. marca druhé kolo. Postupujú doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola.