Ako dokáže Bratislava zúžitkovať svoje talenty? Ukazuje tento prieskum

V 90-miestnom rebríčku je Bratislava na najhoršom mieste v rámci hlavných miest krajín V4.

Bratislava 22. marca (TASR) – V rebríčku svetových metropol, ktoré dokážu zužitkovať talenty, je hlavné mesto SR na 48. mieste. Vyplýva to z prieskumu s názvom Globálny index konkurencieschopnosti talentov (GTCI, The Global Talent Competitiveness Index).



V 90-miestnom rebríčku je Bratislava na najhoršom mieste v rámci hlavných miest krajín V4 (Praha na 25. mieste, Varšava na 39. a Budapešť na 41. mieste), zároveň však až za Bratislavou je napríklad Rím, Záhreb či Riga. Medzi hodnotenými mestami je na prvej priečke Zürich, po ňom nasledujú škandinávske metropoly Štokholm, Oslo, Kodaň a Helsinki.



Medzi krajinami je na prvom mieste Švajčiarsko, za ním je Singapur a na tretej priečke USA. Ďalšie miesta patria škandinávskym krajinám v poradí Nórsko, Švédsko, Fínsko, Dánsko. Slovensko sa v 119-miestnom rebríčku krajín umiestnilo na 40. mieste. V rámci V4 sú pred ním Česká republika (25), tesne i Poľsko (39), až za Slovenskom je Maďarsko na 52. priečke.



Talent je podľa tvorcov rebríčka GTCI najsilnejším zdrojom, ktorý poháňa konkurencieschopnosť a posilňuje úroveň krajiny či mesta. "Tohtoročná správa sa nesie pod heslom Rozmanitosť talentov ako pohon ku konkurencieschopnosti," priblížil Petr Douda, marketingový manažér spoločnosti Adecco pre slovenský a český trh. Spomínaná celosvetovo pôsobiaca spoločnosť sa podieľa na pravidelnom hodnotení krajín, resp. miest a ich schopnosti rozvíjať, priťahovať a udržiavať talenty.



Douda v súvislosti s rebríčkom poukázal i na faktory, ktoré robia mestá atraktívnymi. "Je to ich veľkosť a prítomnosť globálnych ekonomických hráčov, prítomnosť známych univerzít, história, bohatstvo kultúrnych pamiatok i cestovný ruch," uviedol.



Zdôraznil však, že veľkú dynamiku môžu prejaviť aj menšie metropoly. „Stredne veľké mestá s niekoľko stotisíc obyvateľmi takisto preukazujú agilnosť, originalitu a autenticitu, čo sa v rámci hodnotenia GTCI ukazuje ako konkurencieschopnosť z globálneho pohľadu,“ cituje Douda správu. Práve medzi takéto mestá patrí so svojimi 400.000 obyvateľmi aj víťazný Zürich.



Douda pripomenul i zistenia prieskumu, že mestá na vyššiu konkurencieschopnosť talentov potrebujú čo najvyššiu ekonomickú rozmanitosť, čo najviac zamestnávateľov a tiež musia poskytnúť priestor ľuďom, ktorí sa chcú zlepšovať a meniť kvalifikáciu. „Každé mesto má silné karty, s ktorými môže hrať. Nepochybne sa to týka aj Bratislavy," dodal Douda k záverom správy.