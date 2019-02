Prieskum AKO: Vedie M. Šefčovič, tesne za ním R. Mistrík a Z. Čaputová

O post prezidenta SR sa uchádza 15 kandidátov, dve ženy a 13 mužov.

Bratislava 17. februára (TASR) – Ak by sa prezidentské voľby konali v polovici februára, najviac hlasov v prvom kole by dostal Maroš Šefčovič. So stratou 1,5 percenta by za ním skončil Robert Mistrík, tretiu Zuzanu Čaputovú delí od výsledku Mistríka necelé percento. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií, ktorý u agentúry AKO nechala zrealizovať prezidentská kandidátka Zuzana Čaputová.



V prieskume konanom v dňoch 12. až 15. februára odpovedalo 800 respondentov na otázku: Ak by sa prezidentské voľby konali tento víkend, komu z uvedených kandidátov alebo kandidátok by ste dali svoj hlas?



Najpreferovanejší kandidát medzi respondentmi Maroš Šefčovič by získal 19,7 percenta hlasov, Robert Mistrík 18,2 a Zuzana Čaputová 17,4 percenta hlasov.



S výraznejším odstupom nasleduje na štvrtom mieste Štefan Harabin, ktorého by volilo 12,1 percenta respondentov. Menej ako desať percent získali Marian Kotleba (8,2), Béla Bugár (6,5), Milan Krajniak (5,6), Eduard Chmelár (3,5), František Mikloško (2,9) a Martin Daňo (2,3 percenta hlasov). Zvyšní kandidáti by získali menej ako 1,5 percenta hlasov.



Respondenti mali tiež odpovedať na otázku, koho by volili pri simulovanej situácii druhého kola, ak by sa vyzývateľom Šefčoviča stal Mistrík i Čaputová. Obaja by mali v dueli navrch (Šefčovič - Mistrík 44,7:55,3, resp. Šefčovič - Čaputová 45,1:54,9).



"Výsledky prieskumu považujem za potvrdenie správnosti môjho rozhodnutia ďalej pokračovať v kampani," uviedla objednávateľka prieskumu.



Prezidentské voľby sa konajú 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. O post prezidenta SR sa uchádza 15 kandidátov, dve ženy a 13 mužov.