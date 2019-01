Prieskum: Najčítanejší je Nový Čas, najpočúvanejšie Rádio Expres

Nový Čas si udržal prvú pozíciu so ziskom 14 percent. Nasleduje denník Pravda (6 percent) a denníky Sme a Plus jeden deň, ktoré majú čítanosť na úrovni šiestich percent.

Bratislava 29. januára (TASR) - Najčítanejším denníkom bol v 3. a 4. kvartáli roka 2018 Nový Čas, týždenníkom Plus 7 dní a mesačníkom Zdravie. Najpočúvanejším rádiom bolo Rádio Expres a najsledovanejšou televíziou TV Markíza. Vyplýva to z výsledkov národného prieskumu Market & Media & Lifestyle - Target Group Index (MML-TGI), ktorý od 25.6.2018 do 16.12.2018 robila na vzorke 4165 respondentov spoločnosť MEDIAN SK v licenčnej spolupráci s anglickou spoločnosťou Kantar Media.



Nový Čas si udržal prvú pozíciu so ziskom 14 percent. Nasleduje denník Pravda (6 percent) a denníky Sme a Plus jeden deň, ktoré majú čítanosť na úrovni šiestich percent. Denník Šport a Korzár dosiahli čítanosť zhodne po štyri percentá, kým Hospodárske noviny majú čítanosť okolo troch percent.



Najčítanejší týždenník Plus 7 dní číta podľa prieskumu približne sedem percent opýtaných. Druhý skončil týždenník Báječná žena so šiestimi percentami. Život a Nový Čas pre ženy majú po päť percent. Slovenka, Eurotelevízia a Katolícke noviny majú čítanosť asi tri percentá. Sieť týždenníkov Regionálne noviny (RegionPRESS) dosiahla čítanosť osem percent a sieť Petit Press MY noviny sedem percent.



Poradie mesačníkov, ktoré sú na Slovensku bežne dostupné, otvára časopis Zdravie so siedmimi percentami. Podobnú čítanosť má aj mesačník Záhradkár. Nasledujú Eva, Nový čas Krížovky a EMMA s piatimi percentami, ďalšie sú Napínavé krížovky a Auto magazín s tromi percentami.



Najpočúvanejším rádiom bolo v 3. a 4. kvartáli 2018 Rádio Expres, ktoré počúva 19 percent opýtaných. Druhé skončilo Rádio Slovensko so 16 percentami a tretie Fun rádio s 11 percentami. Nasledujú Rádio Europa 2, Rádio Jemné, Rádio Vlna a Rádio Regina.



Televíziu v pozorovanom období sledovalo takmer 3,3 milióna divákov. Najvyššie percento sledovanosti televíznych staníc dosiahla TV Markíza (40 percent). Za ňou nasleduje TV JOJ so sledovanosťou 30 percent a tretia je Jednotka s 25 percentami. Najvyšší podiel na trhu mala Markíza (33 percent), druhá je TV JOJ (22 percent) a tretia sa s 13-percentným podielom na trhu umiestnila Jednotka.