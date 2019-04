Prieskum: Ochrana prírody je pre Slovákov v eurovoľbách dôležitá

Pre viac ako tri štvrtiny respondentov dôležité, aby strany komunikovali témy znižovania pesticídov, zastavenia znečisťovateľov, prechodu na čistú energiu aj zabezpečenia pracovných miest.

Bratislava 30. apríla (TASR) - Ochrana prírody je v súvislosti s Európskou úniou pre Slovákov rovnako dôležitá, ako zastavenie daňových podvodov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na základe požiadavky Európskej nadácie pre klímu (ECF) v januári 2019 realizovala spoločnosť Ipsos MORI Observer. Prieskumu sa zúčastnilo 2000 respondentov vo veku 18 až 50 rokov, ktorí s určitosťou nepovedali, že vo voľbách do Európskeho parlamentu nebudú hlasovať.



Podľa prieskumu je pre viac ako tri štvrtiny respondentov dôležité, aby strany komunikovali témy znižovania pesticídov, zastavenia znečisťovateľov, prechodu na čistú energiu aj zabezpečenia pracovných miest v udržateľných odvetviach. Sedemnásť percent respondentov označilo, že presadzovanie výroby potravín zdravým a udržateľným spôsobom a tiež zníženie používania pesticídov a antibiotík je pre nich najdôležitejšou európskou témou. Vyššiu podporu (18 percent) získala iba podpora zníženia imigrácie.



Znečistenie životného prostredia tiež podľa prieskumu patrí medzi osem najčastejších osobných obáv Slovákov. Na prvom mieste je korupcia politikov (43 %), nasleduje zdravotná starostlivosť (33 %), všeobecný stav politiky (32 %), sociálna nerovnosť (30 %), vysoké ceny (26 %), imigrácia (17 %) a dostatok peňazí na zaplatenie účtov (15 %).



Podľa člena Slovenskej klimatickej iniciatívy (SKI) Petra Robla výsledky vyvracajú mýtus, že potenciálni voliči o tému životného prostredia nemajú záujem. Je presvedčený, že takto to vnímajú politici a preto o téme až tak nerozprávajú.



SKI realizovala aj vlastný prieskum medzi politickými stranami. Z desiatich oslovených jej odpovede poslali štyri - Smer-SD, koalícia PS a Spolu-OD, SaS a Most-Híd. Dodatočne odpovedalo aj KDH. Nezáujem strán prezentovať svoje názory na životné prostredie iniciatívu prekvapuje. "Prieskum pritom ukazuje, že slovenskí voliči by ocenili, ak by sa politické strany témou klimatickej zmeny zaoberali, hovorili o nej a navrhovali konkrétne opatrenia a politiky," konštatoval Robl.