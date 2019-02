PRIESKUM: Prvé kolo by vyhrala Čaputová, druhý by bol Šefčovič

Správu aktualizujeme.

Bratislava 26. februára (Teraz.sk) - Ak by sa prvé kolo prezidentských volieb konalo v druhej polovici februára, vyhrala by ich Zuzana Čaputová. Na druhom mieste by skončil Maroš Šefčovič.



Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý pre RTVS vypracovala spoločnosť MEDIAN SK v období od 11. do 23. februára 2019 na vzorke 1002 respondentov starších ako osemnásť rokov.



Poradie kandidátov na prezidenta podľa exkluzívneho prieskumu pre RTVS, ktorý realizovala spoločnosť MEDIAN SK v období od 11. do 23. februára 2019 na vzorke 1002 respondentov starších ako 18 rokov:

Zuzana Čaputová – 23, 5 %

Maroš Šefčovič – 20, 5 %

Robert Mistrík – 15 % (vzdal sa kandidatúry 26.2.2019)

Štefan Harabin – 10,5 %

Marian Kotleba – 7,5 %

Béla Bugár – 6,5 %

Milan Krajniak – 5,5 %

František Mikloško – 5, 0 %

Eduard Chmelár – 3,0 %

Martin Daňo – 1,0 %

Róbert Švec – 1,0 %

József Menyhárt – 0,5 % (19.2.2019 sa vzdal kandidatúry)

Juraj Zábojník – 0,5 %

Bohumila Tauchmannová – 0,0 %

Ivan Zuzula – 0,0 %