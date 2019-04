Prieskum: Slovenskí vedci si myslia, že ich práca nie je docenená

Vedci sa vo svojich vyjadreniach dotkli aj vedeckej politiky, ktorej podľa nich chýba jasná vízia.

Bratislava 16. apríla (TASR) – Vedcov na Slovensku trápi ich nedocenenie a prehliadanie významu vedy. Vyplýva to z prieskumu medzi vedcami z Bratislavy a Košíc, ktorý zrealizovala agentúra 2muse.



Vedci sa vo svojich vyjadreniach dotkli aj vedeckej politiky, ktorej podľa nich chýba jasná vízia. Vedu a výskum považujú za ľudsky a finančne poddimenzované. "Smerovanie slovenskej vedy určujú predovšetkým zanietení jednotlivci a progresívne vedecké tímy, ktoré sa vyformovali na niektorých univerzitných a výskumných pracoviskách, veľakrát ako súčasť medzinárodných tímov. V nich a v mladej generácii vedcov vidia ich kolegovia najväčší potenciál pre rozvoj," vyplýva z prieskumu.



Aj napriek viacerým prekážkam, ktorým musia vedci na Slovensku čeliť, "voľbu vedeckého povolania neľutujú a vybrali by si ho znovu. Ich hnacou silou je ich zvedavosť a záujem v danej oblasti vedy, ktorej sa venujú," uvádza sa v prieskume.



Vo vnímaní svojho povolania verejnosťou však vedci vidia už aj náznaky zlepšovania. Pomáhajú tomu najmä mladí ľudia. "Občas sa stane, že niekto povie, to sú vedci, počúvajme, čo hovoria," poznamenal jeden z vedcov, ktorý sa na prieskume zúčastnil.



Prieskum sa realizoval vo februári. Na dvoch fokusových skupinách sa v Bratislave a Košiciach zúčastnilo 14 vedeckých pracovníkov, ktorí pôsobia na Slovensku aj v zahraničí. Prieskum je súčasťou nového ocenenia vedcov Eset Science Award. Jeho cieľom je podporiť vedu a výskum na Slovensku, predstaviť výnimočné osobnosti slovenskej vedy a ukazovať spoločenské vzory z vedeckého prostredia.