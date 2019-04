Prieskum: Stratifikácia nemocníc je podľa odborníkov potrebná

Stratifikáciu považuje za potrebnú takmer 83 percent zúčastnených, pričom je dôležité zohľadniť aj medicínske a finančné aspekty.

Bratislava 26. apríla (TASR) - Stratifikácia nemocníc je podľa odborníkov potrebná. Ukázal to prieskum realizovaný medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti po tom, čo im Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predstavilo hlavné kritériá pre plánované zmeny v lôžkovej zdravotnej starostlivosti. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Stratifikáciu považuje za potrebnú takmer 83 percent zúčastnených, pričom je dôležité zohľadniť aj medicínske a finančné aspekty. Možnosť hodnotiť predstavené zmeny dostalo približne 110 účastníkov, medzi ktorými boli zástupcovia zriaďovateľov z verejného (napríklad z Vyšších územných celkov) aj súkromného sektora, manažment nemocníc, ale aj lekári a sestry.



Zmeny v nemocniciach majú okrem lepších výsledkov liečby vytvoriť aj priestor pre vyššiu špecializáciu zdravotníckeho personálu. „Lepším manažmentom pacienta či efektívnejším využitím lôžok sa postupne zvýši počet personálu na lôžko. Lekári a sestry tak získajú v priebehu najbližších rokov nielen lepšie pracovné podmienky a viac času na svojich pacientov, ale aj priestor na vlastné vzdelávanie," povedala šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).



Stratifikácia prinesie do systému po prvýkrát v histórií Slovenska merateľné kritériá výsledkov liečby, vďaka čomu by sa mala zlepšiť kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. To vníma ako jeden z kľúčových prínosov takmer 63 percent opýtaných. „Zdravotné poisťovne začnú už v tomto roku sledovať mieru opakovaných operácií, hospitalizácii a počet výkonov. Naplno však začnú tieto kritéria platiť až o dva roky," vysvetľuje výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní SR Katarína Kafková.



Ako ukázal prieskum, viac ako polovica respondentov oceňuje zavedenie jednotných a transparentných pravidiel pre všetky nemocnice. Za veľký prínos považujú odborníci aj možnosť dlhodobo strategicky plánovať a rozvíjať špecializáciu nemocníc (68 percent) či efektívnejšie využitie zdrojov, ktoré už dnes idú na zdravotnú starostlivosť (51 percent).



Z pohľadu pacienta považujú odborníci za najväčší prínos stratifikácie práve kvalitu, ktorú môže priniesť do lôžkovej zdravotnej starostlivosti. V dotazníku uviedlo túto možnosť 71 percent z nich. Viac ako polovica tiež víta dostupnejšiu následnú a dlhodobú starostlivosť v blízkosti domova pacienta. Podľa prieskumu viac ako 68 percent zástupcov nemocníc a zdravotníkov oceňuje možnosť riadene prehodnotiť zameranie a ponuku nemocnice s ohľadom na svoje personálne a materiálne možnosti. Viac ako polovica tiež víta zámer priniesť do slovenských nemocníc viac lôžok následnej a dlhodobej starostlivosti.



Nemocnice majú byť po novom rozdelené do troch kategórií. Lokálna nemocnica by mala byť dostupná pacientovi do 30 minút. Regionálna nemocnica do 60 minút. Dostupnosť národnej nemocnice bude do 120 minút dopravným prostriedkom. Stratifikácia definuje aj to, aké typy zdravotných výkonov sa v nich budú vykonávať. Zároveň sa zvýši takzvaná minimálna sieť nemocníc zo súčasných 13 všeobecných na 46, a to v optimálnom rozložení po celom Slovensku. Dostupnosť urgentných príjmov do pol hodiny od bydliska pacientov sa vďaka tomu zvýši z 87 percent na 91 percent územia.